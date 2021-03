NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes : Les GeForce en version 465.89 WHQL.







Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, les prochains drivers graphiques NVIDIA GeForce à voir le jour ne devaient plus être basés sur la branche R460 mais sur la toute nouvelle branche R465 qui, par définition, apporte son lot de nouveautés. Le nouveau pilote GeForce Game Ready qui vient de sortir aujourd'hui est numéroté 465.89 comme nous l'apprend Ludovic, un lecteur que l'on remercie au passage pour son assiduité. La liste des changements est assez longue.



Tous les s GPU Ampere compatibles Resizable BAR







On peut commencer par l'une des principales nouveautés attendues par les joueurs à savoir la prise en charge de la fonctionnalité Resizable BAR avec tous les GPU desktop et mobile GeForce 30 Series (Ampere) et plus uniquement avec le modèle GeForce RTX 3060 qui la supportait nativement dans son BIOS et dans son pilote 461.72 de février.



Pour rappel, grâce à Resizable BAR (appelé Smart Access Memory chez AMD), le CPU peut accéder directement et sans les limitations actuelles à la mémoire graphique ce qui permet d'accélérer les transferts de données (textures, objets...) et ainsi de gagner jusqu'à environ 10 % de performances suivant les jeux et les configurations matérielles. N'oubliez pas que la carte mère doit aussi disposer d'une mise à jour de son BIOS.



Même chose pour la carte graphique dont le vBIOS doit être actualisé. Ces vBIOS ne devraient d'ailleurs plus tarder chez les différents fabricants de cartes graphiques y compris chez NVIDIA pour les cartes Founders Edition. Nous ferons le point sur tout cela très bientôt.



Support des API OpenCL 3.0 et Vulkan 1.2.168



Ces drivers 465.89 intègrent également le support de la version 1.2.168 de l'API 3D Vulkan mais aussi et surtout de la toute nouvelle version 3.0 de l'API OpenCL pour la programmation de tâches parallèles sur les CPU et GPU. Finalisé en 2020, OpenCL 3.0 marque l'avènement des langages OpenCL C et C++ for OpenCL au détriment du langage noyau historique OpenCL C++. Plusieurs nouvelles extensions voient aussi le jour.



NVIDIA précise que l'API OpenCL 1.2 est bien évidemment toujours supportée par ces nouveaux drivers. Autre bonne nouvelle pour les développeurs, l'API OpenCL 2.0, disponible depuis de longues années et que le fabricant s'est toujours refusé à supporter, est enfin supportée par NVIDIA du moins partiellement et de manière expérimentale. Les fonctions OpenCL 2.x supportés sont par exemple la mise en file d'attente côté périphérique ainsi que la mémoire virtuelle partagée.



NVIDIA active la virtualisation des GPU GeForce



Comme changement majeur, on peut aussi citer dans ces drivers R465 le support expérimental (bêta) de la virtualisation des GPU grand public GeForce. NVIDIA n'en dit pas plus, mais cela permettrait sur les systèmes virtualisés de partager un GPU physique pour que chaque machine virtuelle (VM) dispose de son propre GPU virtuel GeForce avec tout ce que ça comprend (accélération matérielle 3D, vidéo...). NVIDIA en dira sans doute plus bientôt sur les possibilités offertes.



Ajout d'optimisations day-1 pour plusieurs jeux



Comme chaque nouveau pilote Game Ready, cette version 465.89 apporte aussi le support de nouveaux jeux. Bien qu'Outriders était déjà supporté depuis le pilote 461.72, cela ne concernait que la démo du jeu. C'est bien la version finale d'Outriders qui est maintenant concernée. NVIDIA précise que le jeu est compatible avec la technologie DLSS pour optimiser la qualité d'image et les performances.



Le jeu de stratégie Evil Genius 2 : World Domination qui sort aujourd'hui est également supporté par ces pilotes. On peut donc attendre de meilleures performances et une meilleure compatibilité.







NVIDIA nous fait également part du support des différents jeux d'action-RPG de la série Kingdom Hearts qui comporte de nombreux volets. Initialement uniquement développée pour les consoles de jeu, la saga débarque justement aujourd'hui sur PC Windows via la boutique Epic Games Store.



Support du Raytracing pour DiRT 5







Nous vous parlions ce matin des drivers AMD Radeon 21.3.2 pour supporter les effets de lumière DirectX Raytracing (DXR) dans le jeu de course auto DiRT 5. Il en est de même dans ces drivers GeForce 465.89 qui permettent aussi de tirer partie du patch 4.00 et du Raytracing (sur les ombres des voitures).



NVIDIA finalise le support de Reflex dans Tom Clancy's Rainbow Six Siege



Disponible pour le jeu Tom Clancy's Rainbow Six Siege de manière expérimentale (Technical Test Server) depuis fin février, la fonction NVIDIA Reflex est maintenant disponible pour la version standard du jeu. Elle permet, pour rappel, de fortement réduire la latence système entre une action du joueur sur la souris et sa prise en compte à l'écran. Sous toutes réserves, seule l'édition Vulkan de Rainbow Six Siege est encore concernée.



Nouveaux profils SLI et profils OPS



On note également l'ajout de profils SLI pour les jeux Shenmue III et The Medium au profit des GPU GeForce 16/20 Series (Turing).



Quinze profils Optimals Playable Settings (OPS) sont aussi disponibles automatiquement via l'application GeForce Experience :



- Aron's Adventure,

- Balan Wonderworld,

- Blizzard Arcade Collection,

- Creeper World 4,

- Evil Genius 2: World Domination,

- Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 ReMIX,

- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue,

- Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC),

- Last Cloudia,

- Mr. Prepper,

- Old School RuneScape,

- Osu!,

- Outriders,

- Persona 5 Strikers,

- The Fabled Woods.



Nouveaux moniteurs certifiés G-SYNC Compatible



Comme souvent, cette mise à jour logicielle certifie quelques moniteurs supplémentaires comme G-SYNC Compatible ce qui permet de profiter de la synchronisation du taux de rafraîchissement de l'écran avec le nombre d'images par seconde délivrées par la carte graphique :



- ASUS XG16A,

- Dell S2522HG,

- LG 7GP850,

- LG 27GP83B,

- LG 32GP83B,

- LG 32GP850,

- Xiaomi Mi 245 HF1.



Toujours au sujet de la technologie G-SYNC, l'indicateur d'état affiché à l'écran est maintenant plus discret.



Pour finir, plusieurs bugs ont été corrigés comme la fumée pixelisée dans Tom Clancy's Rainbow Six Siege ou encore l'écran bleu lorsque le moniteur Samsung Odyssey G9 est appairé avec un téléviseur HDMI (GeForce RTX 3090).



Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 465.89 WHQL



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI,

- Windows 7/8/8.1 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



