CORSAIR lance les claviers gaming K55 RGB PRO et K55 RGB PRO XT.



CORSAIR, leader mondial sur le marché des équipements hautes performances destinées aux gamers et créateurs de contenu, a annoncé aujourd’hui le lancement de deux claviers gaming RGB qui mèneront les joueurs sur PC à la victoire : le CORSAIR K55 RGB PRO et le K55 RGB PRO XT.



Les deux derniers produits de la gamme K55 illuminent votre bureau grâce à leur rétroéclairage RGB dynamique et incluent six touches de macro dédiées avec intégration logicielle Elgato Stream Deck pour des raccourcis et actions sur simple pression d’un bouton. Que vous débutiez dans le gaming ou cherchiez à mettre à niveau votre système, le K55 RGB PRO et le K55 RGB PRO XT offrent les fonctionnalités essentielles et le style éblouissant que les gamers attendent.





"K55 GAMING PRO XT"





"K55 GAMING PRO"



Les nouveaux claviers K55 RGB PRO illuminent votre station de gaming. Le K55 RGB PRO possède cinq zones d’éclairage RGB avec six effets lumineux préréglés tandis que le K55 RGB PRO XT présente un rétroéclairage RGB par touche offrant dix effets lumineux intégrés et une personnalisation quasiment illimitée via le logiciel CORSAIR iCUE. Avec son interface utilisateur récemment reconçue pour un contrôle encore plus intuitif, l’iCUE permet une personnalisation de l’éclairage RGB dynamique, des remappages de touche et des macros puissantes en jeu. L’iCUE coordonne également la synchronisation de votre éclairage RGB sur tout le système avec des intégrations de jeu iCUE exclusives pour offrir une expérience incroyablement immersive.







Les deux claviers sont dotés de six touches de macro dédiées, ce qui vous permet d’activer facilement en appuyant sur un bouton les raccourcis, actions et fonctions personnalisés. Les touche de macro peuvent également être intégrées avec le logiciel Elgato Stream Deck pour activer les commandes de streaming et améliorer le contenu proposé. Sept touches de média et de volume dédiées permettent une lecture média et une commande du volume faciles et pratiques afin que vous puissiez vous concentrer sur l’action.







Portant l’indice de protection IP42 afin que la poussière et les éclaboussures n’arrêtent pas votre partie, le K55 RGB PRO et le K55 RGB PRO XT sont conçus pour durer et comportent un repose-poignet doux texturé amovible afin que vous puissiez jouer en tout confort pendant des heures. Les touches réactives et silencieuses offrent une expérience de saisie confortable et discrète tandis que la bosse tactile garantit des frappes fiables quand cela importe le plus. L’anti-fantôme et le rollover de touches sélectives assurent un enregistrement fiable de vos entrées de jeu FPS et MOBA même en cas de frappes simultanées et le bouton Windows Key Lock empêche les interruptions accidentelles aux moments critiques. Entamez votre série de victoires avec le K55 RGB PRO et le K55 RGB PRO XT.



Voici les fiches techniques :



CORSAIR K55 PRO XT







CORSAIR K55 PRO GAMING







Disponibilité, garantie et tarifs



Le CORSAIR K55 RGB PRO et le CORSAIR K55 RGB PRO XT sont disponibles dès maintenant sur la boutique en ligne de CORSAIR et auprès des distributeurs et des revendeurs agréés du réseau mondial CORSAIR.



Le CORSAIR K55 RGB PRO et le CORSAIR K55 RGB PRO XT sont vendus avec une garantie à vie limitée et secondée par le réseau d’assistance clientèle mondiale de CORSAIR.



Les Prix :



- CORSAIR K55 RGB PRO XT : 79.99 euros,

- CORSAIR K55 PRO GAMING : 59.99 euros.



Pour plus d'informations :



- CORSAIR K55 RGB PRO XT : Cliquez ICI,

- CORSAIR K55 PRO GAMING : Cliquez ICI.



CORSAIR