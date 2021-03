QNAP lance une carte d'extension pour PC/NAS avec double SSD M.2 et ports 2.5 GbE.



QNAP Systems, Inc. lance aujourd'hui la carte PCIe QM2-2P2G2T qui ajoute des emplacements SSD M.2 et une connectivité 2.5 GbE à un NAS QNAP ou à un PC/serveur/station de travail. Les utilisateurs de NAS peuvent bénéficier de la connectivité 2,5 GbE, améliorer les performances globales du NAS en activant la mise en cache des SSD et mettre à niveau la capacité de stockage du NAS sans occuper aucune baie de disque 3,5 pouces. Les utilisateurs de PC/serveur/station de travail peuvent augmenter leur capacité de stockage tout en améliorant les performances IOPS globales en déchargeant les tâches exigeantes en bande passante sur les SSD afin de réduire les temps de chargement des applications.







Le QM2-2P2G2T est doté de deux ports réseau 2.5GBASE-T Multi-Gigabit (2.5G/1G/100M/10M) pour booster les tâches exigeantes en bande passante. Les capteurs thermiques des SSD M.2 permettent de surveiller la température en temps réel, avec un module de refroidissement silencieux (dissipateur thermique et ventilateur intelligent) pour maintenir les SSD à des températures optimales.







Spécifications







- Double SSD M.2 2280 PCIe NVMe et carte d'extension 2.5 GbE à double port,

- Connecteur : 2 emplacements pour SSD M.2 2280 PCIe NVMe ; 2 ports 2,5 GbE-T,

- PCIe et voies : PCIe Gen3 x4,

- Taux de transmission : 2,5 G/1G/100M/10M,

- Contrôleur : Contrôleur Ethernet Intel I225-LM,

- Support : Profil bas (par défaut). Des supports plats à profil bas et des supports pleine hauteur sont également fournis,

- Dimensions (L x l x H) : 152,65 x 68,9 x 20,6 mm,

- Câble : RJ-45 ; sur câble de classe CAT-5e.



Systèmes d'exploitation pris en charge



- NAS QNAP : QTS ou QuTS hero (pour une meilleure compatibilité, assurez-vous que vous exécutez la dernière version).

- PC/Serveur : Windows 10 (1809 ou version ultérieure), Linux (noyau stable 4.20/5.x), Windows Server 2019.



Remarque : Windows et Linux nécessitent le pilote Intel I225LM.



Prix et disponibilité



La carte PCIe QNAP QM2-2P2G2T est maintenant disponible à la vente sur la boutique d'accessoires QNAP pour 187 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP