Kingston annonce le SSD PCIe NV1 NVMe.



Kingston annonce aujourd'hui le lancement du NV1 NVMe PCIe SSD. Avec des performances efficaces dans un design M.2 à une face, le NV1 est le disque d'entrée de gamme idéal pour les premiers utilisateurs de NVMe sur les ordinateurs portables et les PC à petit facteur de forme. Le NV1 est une solution de stockage substantielle avec des capacités allant jusqu'à 2 To. Il offre des vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 2 100/1 700 Mo/s, respectivement, soit trois fois les performances d'un SSD SATA.



Le NV1 consomme moins d'énergie, dégage moins de chaleur et a des temps de chargement plus rapides, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs qui apprécient la réactivité et l'accès ultra-rapide aux données, mais qui ont des systèmes à l'espace limité. Le NV1 est disponible en capacités de 500 Go, 1 To et 2 To et bénéficie d'une garantie limitée de trois ans, d'un support technique gratuit et de la fiabilité légendaire de Kingston.











Caractéristiques et spécifications du NV1 :



- Performances NVMe PCIe : NV1 offre des vitesses de lecture/écriture allant jusqu'à 2 100/1 700 Mo/s (toutes capacités).

- Idéal pour les systèmes disposant d'un espace limité : S'intègre facilement dans les conceptions avec des connecteurs M.2. Parfait pour les ordinateurs portables fins et les PC à petit facteur de forme.

- Capacités multiples : Disponible dans une gamme de capacités allant jusqu'à 2 To pour répondre à vos besoins de stockage de données.

- Facteur de forme : M.2 2280

- Interface : NVMe PCIe Gen 3.0 x 4 voies

- Capacités : 500 Go, 1 To, 2 To



Endurance :



- 500 Go - 120 TBW,

- 1000 Go - 240 TBW,

- 2000 Go - 480 TBW.



Consommation d'énergie :



- 500 Go : 5 mW au repos/205 mW en moyenne/1,1 W (MAX) en lecture/3,3 W (MAX) en écriture,

- 1000 Go : 5 mW en veille/220 mW en moyenne/1,1 W (MAX) en lecture/3,3 W (MAX) en écriture,

- 2000 Go : 5 mW en veille/340 mW en moyenne/1,1 W (MAX) en lecture/3,3 W (MAX) en écriture,

- Température de stockage : -40 °C~85 °C,

- Température de fonctionnement : 0 °C~70 °C,

- Dimensions : 22 mm x 80 mm x 2,1 mm,

- Poids : 7 g (toutes capacités),

- Vibration en fonctionnement : 2.17 G (7-800 Hz),

- Vibrations hors fonctionnement : 20G (20-1000 Hz),

- Garantie/Support : Garantie limitée de 3 ans avec assistance technique gratuite.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP