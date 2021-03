Sony va fermer son PlayStation Store pour ses consoles PS3, PSP et PS Vita.







Après la fermeture de leur magasin dédié, vous ne pourrez plus acheter des jeux en ligne, mais pourrez encore profiter des titres que vous possédez déjà.



Si vous utilisez encore votre vieille PS3, PlayStation Portable (PSP) ou PS Vita et qu'il vous manque des jeux, dépêchez-vous de les acheter. En effet, Sony va fermer son PlayStation Store pour ces trois modèles.

La fermeture est prévue le 2 juillet pour la PS3 et la PSP, puis le 27 août pour la PS Vita. Après ces dates, il ne sera plus possible d'acheter des jeux en ligne sur les consoles, ni des contenus additionnels (Downloadable content, DLC) pour un jeu existant. La fermeture va également entraîner l'impossibilité d'effectuer des achats au sein d'un jeu.



Cela veut-il dire que vous ne pourrez plus jouer avec vos vielles consoles ? Heureusement non. Tous les contenus que vous avez déjà achetés (jeux, vidéos et autres contenus multimédias) seront encore accessibles et vous pourrez les télécharger à nouveau en cas de besoin.



Sony permet également d'utiliser encore la fonction cross-buy de certains jeux. Cette fonction permet par exemple d'obtenir gratuitement une version pour PS Vita d'un titre que vous avez acheté pour votre PS3.



La console PS3 a été lancée par Sony au Japon en 2006 et sa commercialisation s'est arrêtée en 2017. Le constructeur a lancé la console portable PSP en 2004, puis la PS Vita en 2011.



THE GAMER