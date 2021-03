Les sorties Netflix de la semaine #48.







The 100



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Un siècle après une apocalypse nucléaire sur Terre, 100 habitants d’une station spatiale sont renvoyés sur la planète bleue pour savoir si elle est redevenue habitable.



Lego NinjaGo : Saison 2 Partie 2



Un trailer : Cliquez ICI.



Résumé : Kai, Jay, Cole et Zane doivent maîtriser les pouvoirs élémentaires et les armes Spinjitzu pour protéger le monde de Ninjago.



Voici la liste complète des films et séries qui apparaissent sur Netflix cette semaine :



- The 100 saison 7,

- Karaté Kid (1984),

- Shrek 1 & 2,

- Le Monde Perdu : Jurassic Park,

- Dis-moi ce que tu portes,

- Barbie : Dans la Peau d’une Princesse,

- Lego NinjaGo : Saison 2 Partie 2,

- Darkman,

- Mon Roi,

- Le Stratège,

- La Liste de Schindler,

- Le Serpent,

- Madame Claude,

- Concrete CowBoy.



VON GURU