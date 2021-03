TECHPOWERUP nous propose le test de la : EVGA X17.



Fondée en 1999, EVGA est une société de matériel informatique basée aux États-Unis. Après un long hiatus, EVGA revient dans le monde des souris de jeu avec les X15, X17 et X20. La X17 est une souris ergonomique pour droitiers avec deux atouts principaux : Une fréquence d'échantillonnage réelle de 8000 Hz et une distance de décollage ultra-faible grâce à deux capteurs LOD supplémentaires et indépendants. Le capteur PMW3389 de PixArt, capable de 16 000 CPI, est utilisé, ainsi que des boutons principaux précontraints. Le poids par défaut de 106 grammes peut être ajusté à l'aide de cinq poids de 5 grammes. Au total, dix boutons sont disponibles, qui peuvent tous être rebondis dans le logiciel Unleash d'EVGA, qui dispose également des options habituelles pour l'éclairage RVB, entre autres.







Voici la fiche technique :







