Design évolutif DYNASTRUT



La toute nouvelle souris de jeu iconique DUALBLADER est dotée d'un repose-poignet ergonomique et réglable en arc de cercle, entièrement personnalisable. Il convient de mentionner que DUALBLADER est équipée du nouveau concept évolutif : le design DYNASTRUT (en attente de brevet). Il offre deux déploiements (griffe/paume) grâce à un réglage en hauteur que les joueurs peuvent choisir. Cela permet aux joueurs de changer de style tout en jouant à différents jeux. DUALBLADER optimise simplement l'expérience de l'utilisateur, quel que soit le jeu auquel il joue.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.







DUALBLADER propose également deux jeux de poignées latérales interchangeables (grande/petite), quatre boutons détachables et deux tailles de repose-poignets. Les joueurs peuvent utiliser ces composants pour créer le meilleur réglage possible en fonction de leurs besoins.



12 boutons entièrement programmables



Les 12 boutons programmables du DUALBLADER sont entièrement configurables via le système COUGAR UIX, ce qui permet aux joueurs de définir la plupart des trois profils intégrés, de définir des macros et des raccourcis, et même plus de fonctions secondaires pour atteindre la performance de jeu ultime. DUALBLADER est définitivement le meilleur choix pour n'importe quel jeu !



Puissant capteur optique de 16000 DPI



En équipant le capteur optique PMW3389 le plus avancé, qui prend en charge jusqu'à 16000 DPI, DUALBLADER est capable de fournir un suivi parfait et une grande précision, ce qui fait de vous et de la souris une combinaison parfaite dans les jeux intenses.



Durabilité maximale

60 millions de clics



Conçu pour offrir aux joueurs des performances inégalées lors des parties intenses, DUALBLADER est équipé de micro-commutateurs mécaniques de haute qualité, pouvant atteindre 60 millions de clics. Cela permet non seulement de réduire le temps de réponse, mais aussi d'assurer une plus grande durabilité.



Câble Ultraflex



Le câble ULTRAFLEX de DUALBLADER a une flexibilité supérieure qui réduit la traînée et l'interférence à tous. Il promet un balayage plus rapide et plus fluide pour une meilleure performance de contrôle.



COUGAR UIX



Avec l'interface la plus pratique et intuitive, COUGAR UIX permet aux joueurs de construire facilement la fonction personnalisée de toutes les touches, il pourrait également créer le réglage des macros et des effets de rétroéclairage uniques en même temps. En outre, en changeant de mode et en coopérant avec les boutons programmables, il permet de réaliser des combinaisons variées et offre aux joueurs plus de possibilités de définir des fonctions spéciales.



Voici les Dimensions :







Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



