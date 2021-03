Microsoft teste les optimisations des performances du système d'exploitation Windows 10 en fonction de la charge de travail des utilisateurs.



Windows 10 peut être utilisé pour à peu près tout grâce à sa polyvalence, qu'il s'agisse d'exécuter des services ou d'être simplement un PC client de base. Bientôt, Microsoft ajoutera d'autres fonctionnalités pour espérer rendre le système d'exploitation encore meilleur pour des scénarios d'utilisation spécifiques.







Au cours des derniers mois, nous avons entendu parler de Microsoft testant de nouveaux flux de travail, de nouvelles conceptions et d'autres fonctionnalités pour améliorer l'expérience des utilisateurs. En interne, Microsoft a également testé une nouvelle page "Utilisation de l'appareil" dans l'application Paramètres, selon les dernières nouvelles de Windows. Cette nouvelle page permettrait aux utilisateurs ou aux organisations de personnaliser Windows 10 pour "des cas d'utilisation spécifiques, tels que le travail scolaire, le divertissement, les jeux et plus encore."









Cette fonctionnalité est référencée et a apparemment été mise en ligne, dans les versions préliminaires actuellement accessibles. Microsoft a fait en sorte que l'utilisateur puisse choisir parmi les six principales catégories d'utilisation suivantes, dont plusieurs peuvent être sélectionnées :



- Jeux vidéo,

- Famille,

- Créativité,

- Travail scolaire,

- Divertissement,

- Affaires.



En fonction de ce qu'un utilisateur ou une organisation sélectionne, Windows adaptera plus précisément l'expérience utilisateur à cette sélection. Par exemple, si "Jeux" est sélectionné, Windows présentera des jeux aux utilisateurs et les aidera à découvrir de nouveaux titres.



À l'heure actuelle, on ne sait pas si cette fonctionnalité permettra également d'optimiser Windows pour le cas d'utilisation spécifique. Encore une fois, dans le cas de "Gaming", le commutateur pourrait désactiver les services qui pourraient avoir un impact sur les performances de jeu, ce qui pourrait s'avérer utile. Dans tous les cas, faites-nous savoir ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité dans les commentaires ci-dessous. S'agit-il simplement d'un nouveau moyen pour Microsoft de collecter des données, ou est-ce légitimement utile ?



HOTHARDWARE