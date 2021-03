Mushkin lance les séries DELTA et GAMMA de SSD PCIe Gen4.



Mushkin a dévoilé aujourd'hui ses nouvelles séries DELTA et GAMMA de disques durs solides NVMe haute performance, tous deux utilisant l'interface PCIe Gen4 x4. Le Mushkin GAMMA offre des vitesses séquentielles fulgurantes allant jusqu'à 7175 Mo/s en lecture et 6800 Mo/s en écriture, un mélange sans compromis de vitesse, de capacité de stockage et de fiabilité pour le grand public, les joueurs et les utilisateurs professionnels de PC. Le Mushkin DELTA tire également parti de l'interface PCIe 4.0 en offrant des vitesses allant jusqu'à 4975 Mo/s en lecture et 3975 Mo/s en écriture. La gamme actuelle de SSD de Mushkin comprend maintenant les séries ALPHA, DELTA et GAMMA.



Série Mushkin GAMMA







La série GAMMA, alimentée par le contrôleur de la série E18 de Phison, repousse les limites de la performance, de la capacité, du coût et de l'efficacité énergétique, ce qui en fait la solution idéale pour les joueurs, les créateurs de contenu et les passionnés d'informatique, qui exigent le meilleur de leur système PC.



Spécifications :



- Capacités : 1 To, 2 To, et 4 To (bientôt disponible),

- Max Séquentiel : Jusqu'à 7175 Mo/s (lecture)/6800 Mo/s (écriture),

- Aléatoire 4 Ko : 640 000 IOPS (lecture)/630 000 IOPS (écriture),

- Dimensions : 22 mm x 80 mm X 2.25 mm,

- Garantie : Garantie limitée de 5 ans.



Mushkin DELTA Séries







La série DELTA, alimentée par le contrôleur de la série E16 de Phison, présente la prochaine évolution de l'interface PCI-Express Gen4 offrant une gamme impressionnante de performances, de sécurité et de fiabilité. Elle offre des vitesses de lecture et d'écriture séquentielle jusqu'à 10 fois supérieures à celles de certains disques SSD SATA et jusqu'à 50 fois supérieures à celles de certains disques durs traditionnels.



Spécifications :



- Capacités : 1 To, 2 To, et 4 To

- Vitesse séquentielle maximale : Jusqu'à 4975 Mo/s (lecture)/3975 Mo/s (écriture)

- Aléatoire 4 Ko : 700 000 IOPS (lecture)/650 000 IOPS (écriture)

- Dimensions : 22 mm x 80 mm X 2.25 mm

- Garantie : Garantie limitée de 5 ans.



Prix et disponibilité



Les SSD des séries GAMMA et DELTA de Mushkin sont désormais disponibles chez certains détaillants partenaires. Disponible dès aujourd'hui chez Newegg.



Voir les prix ci-dessous :



Mushkin GAMMA Séries



- 1 To : 259.99 Dollars,

- 2 To : 499.99 Dollars.



Mushkin DELTA Séries



- 1 To : 159.99 Dollars,

- 2 To : 299.99 Dollars,

- 4 To : 599.99 Dollars.



VORTEZ