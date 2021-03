Les cartes mères GIGABYTE B560 overclockent l'i9-11900K à 5.1GHz avec le dernier BIOS.

Les cartes mères GIGABYTE B560 overclockent l'i9-11900K à 5.1 GHz avec le dernier BIOS.



GIGABYTE annonce aujourd'hui le dernier BIOS pour les cartes mères GIGABYTE B560 AORUS. Avec l'étage de puissance DrMOS 12+1 phase améliorée avec 60 Amps pour chaque conception thermique VRM, les cartes mères B560 AORUS peuvent supporter et overclocker un processeur Intel Core i9 11900K(F) à 5.1 GHz dans tous les cœurs. Le dernier BIOS permet également un overclocking de la mémoire jusqu'à DDR4-5300 MHz.







Les chipsets Intel de la série B étaient auparavant dépourvus de capacités d'overclocking. La nouvelle version du BIOS vise à offrir une meilleure valeur pour les cartes mères de milieu de gamme basées sur le chipset Intel B560 en permettant des capacités d'overclocking impressionnantes. GIGABYTE a également débloqué l'overclocking de la mémoire XMP qui peut désormais atteindre jusqu'à 4800 MHz en mode XMP par Turbo Boost.



Grâce aux efforts de l'équipe R&D de Gigabyte, le processeur Intel Core i9 11900K peut être overclocké à 5.1 GHz et maintenir une température basse sous le test Prime95 no AVX burn-in. Cette performance puissante bénéficie des matériaux de haute qualité des cartes mères GIGABYTE AORUS et des capacités de conception des produits, qui comprennent un étage de puissance DrMOS 12+1 phase/60Apms, un PCB ultra-refroidissant 6 couches 2Oz, une conception thermique VRM entièrement couverte et la dernière technologie Smart Fan 6 pour le contrôle de la température. Ces caractéristiques permettent aux processeurs de bénéficier d'une alimentation stable et pure en cas de fonctionnement à ultra-haute fréquence, fournissant ainsi le support le plus solide pour l'overclocking limité du CPU.



Dernières informations sur le BIOS



Les derniers BIOS des cartes mères GIGABYTE B560 AORUS ont été téléchargés sur le site Web de GIGABYTE. Les utilisateurs peuvent télécharger le BIOS correspondant afin d'expérimenter davantage les diverses fonctions du meilleur choix de PC haut de gamme et de console de jeu.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le site officiel de GIGABYTE : Cliquez ICI.



Liste des versions du BIOS :



Modèle/Version BIOS



- GIGABYTE B560 AORUS PRO AX - F5a,

- GIGABYTE B560I AORUS PRO AX - F4a,

- GIGABYTE B560M AORUS ELITE - F4a,

- GIGABYTE B560M AORUS PRO - F5a,

- GIGABYTE B560M AORUS PRO AX - F6a.



VORTEZ