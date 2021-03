AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.3.2 Bêta.



Une poignée de problèmes ont également été corrigés. Les GPU de la série Radeon RX 6700 rapportaient incorrectement les vitesses d'horloge dans l'onglet Performance de Radeon Software, a été corrigé. Les artefacts constatés avec les ombres dans "Insurgency : Sandstorm", a été corrigé. Un problème de changement de résolution du bureau après un cycle d'alimentation, sur certains écrans, a été corrigé. Le noircissement de l'écran lors des jeux en mode plein écran sans bordure avec FreeSync activé sur les GPU de la série RX 6000 a été corrigé.



Soutient pour :



- Outriders,

- Evil Genius 2 : World Domination,

- DIRT 5 Update 4.0 : DirectX Raytracing.



Problèmes corrigés



- Les produits graphiques de la série Radeon RX 6700 peuvent signaler des valeurs d'horloge centrales incorrectes dans le réglage des performances et/ou dans l'onglet d'informations sur le matériel graphique du système.

- Les ombres peuvent présenter une corruption dans Insurgency : Sandstorm sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.

- Sur un nombre limité d'écrans, la résolution préférée du bureau dans Windows peut changer lorsque l'écran est mis sous tension.

- Les boutons de démarrage et d'annulation du test d'optimisation des performances peuvent disparaître lorsque le logiciel Radeon est redimensionné pour être plus petit.

- Un écran noir peut apparaître sur un nombre limité d'écrans lorsque Radeon FreeSync est activé et que vous jouez à un jeu configuré pour utiliser le plein écran sans bordure sur les produits graphiques de la série Radeon RX 6000.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



AMD