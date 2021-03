ATP présente une feuille de cuivre, un dissipateur thermique à ailettes et un tampon thermique pour les SSD NVMe.



ATP Electronics, le leader mondial des solutions de stockage et de mémoire spécialisées, a annoncé le lancement de ses nouvelles solutions de stockage flash NVMe avec gestion thermique personnalisable. Utilisant à la fois des composants matériels et micrologiciels, la solution de gestion thermique empêche la surchauffe tout en garantissant des performances durables optimales, en particulier pour les disques durs solides (SSD) et les modules NVMe qui fonctionnent à des vitesses fulgurantes tout en étant installés dans des systèmes compacts avec peu ou pas de flux d'air.











La solution de gestion thermique ATP personnalisable comprend des options de dissipateur thermique à feuille de cuivre et à ailettes pour les modules N600Si / N600Sc M.2 2280 d'une capacité allant jusqu'à 3,84 To et un coussin thermique de contrôleur pour les SSD N600Si U.2 d'une capacité allant jusqu'à 8 To. Ils sont recommandés pour les applications nécessitant des performances de lecture/écriture stables et soutenues à des températures élevées. Tous deux sont dotés d'une protection avancée contre les pertes de puissance (PLP), d'un algorithme ECC LDPC (Low Density Parity Check), de la prise en charge du moteur RAID et d'une protection du chemin de données de bout en bout.



Gestion thermique TP vs. solution traditionnelle



La plupart des disques SSD sont équipés d'un mécanisme d'étranglement thermique, qui refroidit le dispositif en réduisant la vitesse d'horloge lorsqu'une certaine température est atteinte. Toutefois, ce mécanisme entraîne généralement des baisses de performances considérables, ce qui rend difficile le maintien des performances.



La solution de gestion thermique d'ATP combine des technologies de micrologiciels et des options matérielles pour répondre aux exigences thermiques uniques des clients dans différents cas d'utilisation et scénarios, tout en garantissant des performances optimales et durables, même en cas de variations extrêmes de température.



Le processus est caractérisé par une collaboration étroite avec les clients. Tout d'abord, une évaluation du système/des critères mécaniques et de performance est effectuée. Les applications et les spécifications de l'utilisateur, telles que la température, le débit d'air, la conception mécanique, les exigences en matière de charge de travail et d'autres facteurs pertinents, sont soigneusement examinées.



Comme le débit d'air peut varier en fonction de l'emplacement du ventilateur et du lecteur, des tests de simulation sont effectués à l'aide d'une mini-cambre exclusive construite par ATP pour recréer aussi fidèlement que possible les environnements thermiques en fonction du profil des clients. Les ajustements nécessaires sont alors effectués afin de garantir la solution la plus optimale pour répondre aux exigences.



La solution de gestion thermique est ensuite personnalisée sur la base de l'évaluation et de la simulation intensive.



La solution se compose des éléments suivants :



- Contrôle thermique adaptatif grâce au mécanisme d'étranglement thermique ATP, qui assure un équilibre délicat entre les performances et la température au lieu d'une réduction spectaculaire des performances.

- Solution de dissipation thermique H/W. Une variété d'options de dissipateur thermique H/W (matériaux, dimensions, types) sont disponibles pour répondre aux contraintes mécaniques de chaque conception de système.

- Tuning F/W du Garbage Collection. Un rafraîchissement périodique en arrière-plan compense la baisse de performance significative causée par le long processus de collecte des déchets.



En combinant des solutions matérielles et micrologicielles, les SSD NVMe ATP dotés de la solution de gestion thermique personnalisable offrent des performances d'écriture soutenues plus élevées par rapport à l'étranglement thermique standard, qui entraîne une chute brutale des performances.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations sur les solutions de gestion thermique d'ATP, visitez les pages produits du site Web de l'entreprise :



- Heatsink for M.2 NVMe : Cliquez ICI,

- U.2 NVMe SSD : Cliquez ICI.



ATPINC