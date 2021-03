ASUS lance la carte graphique Phoenix RTX 3060 12 Go à ventilateur unique.



















Un vrai coup de poing



L'ASUS Phoenix GeForce RTX 3060 tire son nom d'un rendement élevé dans un boîtier robuste. Un grand ventilateur unique tire parti de notre conception de ventilateur Axial-tech et d'un ventilateur à double roulement à billes qui dure deux fois plus longtemps que les alternatives à roulement à manchon. Pour placer la barre plus haut, chaque carte est fabriquée selon notre processus de fabrication Auto-Extreme Technology entièrement automatisé et soumise à un test de stress de 144 heures. Si vous êtes à la recherche d'un compagnon durable pour vous propulser dans les années à venir, ne cherchez pas plus loin que la Phoenix d'ASUS.



Conception du ventilateur Axial-tech

Meilleur, plus rapide, plus fort



Un grand ventilateur Axial-tech est doté d'un moyeu plus petit qui facilite l'utilisation de pales plus longues et d'un anneau barrière qui augmente la pression de l'air vers le bas.



Double roulement à billes pour ventilateur

Une durée de vie deux fois plus longue



Les différents types de roulements présentent des avantages et des inconvénients uniques. Les roulements à billes excellent en matière de durabilité et peuvent durer jusqu'à deux fois plus longtemps que les modèles de paliers lisses.



Technologie Auto-Extreme

Fabrication automatisée de précision



La technologie Auto-Extreme est un processus de fabrication automatisé qui établit de nouvelles normes dans l'industrie en permettant de réaliser toutes les soudures en une seule passe. Cela permet de réduire la contrainte thermique sur les composants et d'éviter l'utilisation de produits chimiques de nettoyage agressifs, ce qui se traduit par un impact moindre sur l'environnement, une consommation d'énergie de fabrication réduite et un produit globalement plus fiable.



Plaque arrière de protection

C'est tellement métallique !



Le circuit imprimé est renforcé par une plaque arrière en aluminium qui ajoute de la rigidité structurelle, contribuant à empêcher la flexion et à protéger les composants et les tracés des dommages.



Supports en acier inoxydable

Acier vous-même



Le support de montage du Phoenix a été renforcé avec de l'acier inoxydable 304, plus dur et plus résistant à la corrosion.



GPU Tweak II

Surveillez, ajustez et réglez



L'utilitaire ASUS GPU Tweak II fait passer le réglage de la carte graphique au niveau supérieur. Il vous permet de régler des paramètres critiques tels que les horloges centrales du GPU, la fréquence de la mémoire et les paramètres de tension, avec la possibilité de tout surveiller en temps réel grâce à un affichage à l'écran personnalisable. Un contrôle avancé des ventilateurs est également inclus, ainsi que de nombreuses autres fonctionnalités pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre carte graphique.



QuantumCloud

Profitez de la puissance du GPU



QuantumCloud est une application sûre et facile à utiliser qui vous permet de gagner de l'argent supplémentaire sans effort en partageant la puissance de calcul de votre carte graphique. Les gains sont accessibles via votre compte PayPal ou WeChat, et QuantumCloud prend également en charge plusieurs méthodes d'échange, notamment Steam. En outre, QuantumCloud ne collecte aucune donnée personnelle, de sorte que votre vie privée reste protégée. Commencez dès maintenant en un seul clic !



Programme de validation de 144 heures

"Extensif" est peut-être un euphémisme



Chaque carte doit répondre à des normes de performance et de fiabilité rigoureuses avant d'être expédiée. Des tests de performance et de stress sont effectués avec les derniers titres en tête de liste comme Fortnite, League of Legends, Overwatch et PlayerUnknown's Battlegrounds. Nous effectuons également des tests de fiabilité qui comprennent un test de stabilité de 144 heures et une série de tests d'évaluation 3DMark pour nous assurer que la carte fonctionne bien lorsqu'elle est poussée dans ses limites.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



ASUS