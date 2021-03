Radeon RX 6900XT ou GeForce RTX 3090 à tester avec les nouveaux CPU d'Intel ? Une analyse et un aperçu.



Demain après-midi, je publierai enfin une revue de la dernière génération de CPU d'Intel. Toutefois, la question de savoir quel GPU haut de gamme je devais utiliser pour l'article de lancement s'est posée au préalable. Puisque je voulais tester les quatre résolutions, c'est-à-dire de l'Ultra-HD à la 720p, il fallait bien sûr se demander si et où une surcharge éventuelle du pilote pouvait se produire avec la carte NVIDIA. En outre, la 11e génération de la carte Z590 prend également en charge la BAR redimensionnable et j'étais curieux de savoir si les performances étaient bonnes.







J'avais l'embarras du choix. Comme je suppose que la plupart de mes collègues testeront avec une GeForce RTX 3090, j'ai pris exactement cette carte sous la forme d'une MSI RTX 3090 SUPRIM et d'une MSI RX 6900XT Gaming X Trio overclockée en usine par la suite. Finalement, il ne restait plus beaucoup de temps pour parcourir les innombrables jeux, mais j'écrirai quelque chose à ce sujet demain. Aussi aux circonstances, qui ne laissent pas paraître le résultat meilleur. Mais chaque chose en son temps et si elle est autorisée.



Quelle carte est la plus performante jusqu'à 720p ?



Étant donné que les tests CPU ont tendance à ne pas se concentrer principalement sur les fonctionnalités graphiques telles que DLSS et RTX, mais que les limites du CPU jouent toujours un rôle dans les très basses résolutions, vous devez vraiment examiner attentivement ici quel jeu et quel matériel permettent d'obtenir les résultats les plus objectifs possibles. Pour avoir un premier aperçu, j'ai d'abord testé les deux cartes dans 4 jeux sur un Ryzen 9 5900X et j'ai comparé la mise à l'échelle entre 1440p (chacun en sortie 100%) sur 1080p jusqu'à 720p. Ce faisant, chaque carte est d'abord en concurrence pour et contre elle-même.



Tout d'abord, la Radeon RX 6900XT et par souci d'équité, je mesure sans BAR redimensionnable :







J'ai maintenant fait la même chose avec la GeForce RTX 3090. Même si l'augmentation dans Borderlands 3 est légèrement supérieure, les valeurs FPS réelles sont nettement inférieures dans une comparaison directe. Dans les 3 autres jeux, les performances FPS de la Radeon sont aussi un peu plus élevées aux résolutions inférieures, donc je penchais déjà pour la Radeon ici.







"Driver Overhead"



Il y a aussi des jeux comme CoD MW, Horizon Zero Dawn ou Apex Legends qui ont montré des anomalies en augmentant la limite du CPU sur la GeForce RTX 3090 et qui se sont dégradés de manière significative en diminuant la résolution sur cette carte. Dans certains cas, cela a même conduit à ce que les 6-cores testés produisent soudainement des résultats nettement moins bons que dans d'autres jeux, ou à ce que la Radeon RX 6900XT dans le même jeu chute soudainement par rapport aux 8-cores. En outre, dans certaines situations de limitations, les résultats ont basculé de manière inattendue en faveur d'Intel, la plate-forme de test s'accommodant manifestement mieux de la GeForce et de ses pilotes ralentissants.



Comparaison en 720p avec et sans BAR redimensionnable



Maintenant, je compare le Ryzen 7 5800X au nouveau Intel Core i7-11700K, tous deux à 8 cœurs avec un public cible similaire. Cette fois, j'ai pris les performances de la GeForce RTX 3090 en 720p comme référence à 100% et je les ai utilisées pour comparer les performances de la RX 6900XT avec et sans la BAR redimensionnable. Tout d'abord, je commence le test avec le Ryzen 7 5800X. À l'exception du vieux titre DX11 Far Cry New Dawn, où les cartes sont déjà limitées par le CPU en Ultra HD, nous constatons une belle augmentation dans deux jeux avec le grand espace d'adressage activé.







Là où il fonctionne bien sur le Ryzen, le CPU Intel comparable y parvient également dans une mesure similaire, ce qui nous prouve qu'Intel a certainement fait ses devoirs et l'a bien implémenté. Et nous pouvons également voir ici que, par exemple, dans Shadow of the Tomb Raider, la BAR redimensionnable permet de transformer le retard de la Radeon en une petite avance lorsque la fonction est activée.







Radeon au lieu de GeForce



Tant que NVIDIA ne propose pas une véritable alternative pour toutes les cartes RTX 3xxx sous la forme d'un nouveau BIOS, je vais probablement utiliser la Radeon RX 6900XT pour le moment, car cette carte est un peu plus proche des exigences que la GeForce.



Au fait, si vous vous demandez pourquoi j'ai utilisé des pourcentages et non des FPS dans les quatre graphiques, veuillez vous reporter à l'article sur le lancement, qui contient également les processeurs qui n'étaient pas encore disponibles en magasin.







Le système de test exact et la méthodologie seront bien sûr dans l'article de lancement et il sera également équitable avec la mémoire, dans le cadre de mes intentions bien sûr. Et non, je ne testerai certainement pas selon les spécifications, car c'est ainsi que le client utilise sa technologie nouvellement acquise, mais seulement dans les cas les plus rares. Comme je sais qu'il y a des collègues qui s'en tiennent exactement aux notices d'emballage, je vais faire autre chose en toute bonne conscience. Et oui, il est aussi question d'une couronne imaginaire, dont personne n'a besoin en fin de compte. Laissez-moi vous surprendre.



IGOR'S LAB