NAS – QNAP lance la gamme TS-x73A : AMD Ryzen, Multi-Gig, PCIe, SSD M.2 NVMe…



QNAP annonce sur son site officiel une nouvelle gamme composée de 3 NAS : TS-473A, TS-673A et TS-873A. Ces derniers sont construits autour d’un processeur AMD Ryzen V1500B, peuvent recevoir jusqu’à 64 Go de mémoire vives. Ils disposent également d’emplacements pour SSD M.2 NVMe, des ports 2,5GbE et même des emplacements PCIe. Regardons de plus près ces nouveaux boîtiers réseaux…







QNAP TS-473A, TS-673A et TS-873A



Les nouveaux NAS de la série TS-x73A ressemblent beaucoup aux autres boitiers du constructeur.



Les nouveaux NAS sont construits sur la même base, seul le nombre d’emplacement pour les disques varie :



- TS-473A : 4 baies,

- TS-673A : 6 baies,

- TS-873A : 8 baies.



Ils sont animés par un processeur Quad Core AMD Ryzen V1500B cadencé 2,2 GHz et épaulé par 8 Go de RAM en DDR4, extensible jusqu’à 64 Go ! Si le processeur est puissant (score CPU Benchmark de 6 868 points), il n’intègre pas d’iGPU. En plus des emplacements pour les disques, accessibles à l’avant, ces nouveaux boîtiers disposent de 2 emplacements pour SSD M.2 NVMe (cache). Toujours à l’intérieur, les NAS possèdent 2 emplacements PCIe Gen 3 x4 pour ajouter une carte réseau (5 ou 10 Gbit/s), une carte graphique (passthrough GPU vers les VM), encore du cache, etc.



Du côté de la connectique, la gamme TS-x73A possède 1 port USB 3.0 Type-C et 3 ports USB 3.2 Gen 2 (jusqu’à 10 Gbit/s). Enfin pour la partie réseau, 2 ports 2,5GbE sont intégrés par défaut. Il sera bien sûr possible de les agréger pour atteindre en théorie jusqu’à 5 Gb/s.



QTS et QuTS hero



Les nouveaux NAS auront une particularité concernant le système embarqué. En effet, ils acceptent aussi bien QTS que QuTS hero. Vous aurez le choix. Aussi, il sera possible de migrer de QTS vers QuTS hero et donc le ZFS… Plutôt pratique, non ? En revanche, l’inverse ne sera pas possible.

Prix et disponibilité



À l’heure où nous écrivons ses lignes, nous ne disposons d’aucune information concernant les tarifs et la disponibilité des TS-473A, TS-673A ou encore TS-873A. Nous avons interrogé QNAP et nous reviendrons ici dès que nous aurons de plus amples renseignements. Il faudra donc être patient…



Pour en savoir plus sur cette nouvelle gamme de NAS : Cliquez ICI.



