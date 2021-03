SHARKOON nous propose une nouvelle souris Gamers : La Light² 180.



La Light² 180 est l'une des souris les plus légères au monde, avec un poids de seulement 63 grammes et donc particulièrement facile à utiliser. Avec trois pieds de souris en 100 % PTFE ainsi que le câble ultra-flexible, elle glissera sans entrave avec une douceur particulière sur les surfaces. Le puissant capteur PixArt PMW3360 avec jusqu'à 12 000 DPI permet des manœuvres particulièrement précises. De plus, grâce à son design symétrique combiné à la coque supérieure structurée en nid d'abeille, la souris offre une bonne prise en main et une manipulation sans effort à tout moment.



























Design pratique et confortable



Avec son faible poids de seulement 63 grammes, la Light² 180 donne une impression de poids plume à l'utilisateur. La forme symétrique se trouve particulièrement confortable dans la main et la structure en nid d'abeille offre une bonne sensation de prise pendant de nombreuses heures de gaming. Selon les préférences, la coque supérieure peut être remplacée par une coque fermée en quelques étapes simples. Cela garantit que l'intérieur de la souris soit mieux protégé des influences extérieures telles que la poussière. Avec ses dimensions de 120 x 63,5 x 39 millimètres, la Light² 180 est également l’élément le plus compact de la gamme Light² et est donc particulièrement maniable et peu encombrante.



Manipulation sans restriction



Le faible poids de la Light² 180 se remarque clairement sous la forme d'une manipulation rapide et réactive. Et avec ses trois pieds de souris en 100 % PTFE, la souris glisse en douceur sur les surfaces. Des mouvements rapides et fluides peuvent ainsi être effectués avec précision. Le câble en textile tressé soutient la liberté de mouvement de la Light² 180 avec plus de flexibilité et, grâce à son revêtement en textile, elle est également particulièrement résistante. Dans l'ensemble, la Light² 180 offre une technologie adéquate pour des manœuvres habiles et précises.



Vise la précision



Cependant, outre une grande liberté de mouvement, la capacité de travailler avec précision est une autre exigence majeure. C'est pourquoi un capteur optique PixArt PMW3360 a été installé dans la Light² 180. Avec sa résolution maximale de 12 000 DPI, il offre une haute précision pour des manœuvres exactes. Avec le logiciel gaming téléchargeable, les paramètres DPI peuvent être ajustés et définis sur sept niveaux différents. En utilisant le commutateur DPI de la Light² 180, ceux-ci peuvent être sélectionnés à tout moment.



Éclairage élégant



La forme symétrique de la Light² 180 est complétée par un éclairage RVB subtil. Une bande lumineuse brillante à l'extrémité de la souris donne des accents de couleur à la souris et le logo Sharkoon éclairé est visible à travers la structure en nid d'abeille de la coque supérieure de la souris. La roulette est également éclairée dans des couleurs RVB, finissant l'impression générale. De nombreux réglages d'éclairage peuvent être effectués via un logiciel, permettant de modifier l'apparence selon les goûts personnels.



Équipée pour être cliquée



Les six boutons programmables de la Light² 180 peuvent être réaffectés selon les envies à l'aide du logiciel. Les boutons Omron durables dans les boutons gauche et droit de la souris contribuent à la robustesse de la Light² 180. Avec une durée de vie d'au moins 20 millions de clics, ils sont idéalement équipés pour d'innombrables matchs et garantissent que vous pourrez profiter de la Light² 180 pendant une longue période.



Voici la fiche technique :







Elle existe également en version blanche.



Elle est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 41.90 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



SHARKOON