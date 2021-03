Les NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti obtiennent un support vBIOS BAR redimensionnable de GALAX et Gainward.







Les partenaires de NVIDIA, GALAX et Gainward, ont publié des BIOS pour les cartes graphiques GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti qui supportent la fonction Resizable BAR. La RTX 3060 est jusqu'à présent la seule carte graphique de la série GeForce RTX 30 qui supporte la fonction Resizable BAR mais les AIB de NVIDIA publient maintenant le support BIOS pour le reste des cartes.



Les partenaires de NVIDIA commencent à déployer les vBIOS pour les cartes graphiques GeForce RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070, RTX 3060 Ti afin de supporter la BAR redimensionnable



Gainward et GALAX sont les premiers partenaires de NVIDIA à publier les vBIOS respectifs pour leurs cartes graphiques RTX 3090, RTX 3080, RTX 3070 et RTX 3060 Ti. Alors que la NVIDIA GeForce RTX 3060 est livrée avec le support du Resizable BAR, les utilisateurs des autres cartes graphiques GeForce RTX 30 doivent mettre à jour manuellement le vBIOS pour activer le support de cette fonctionnalité. La mise à jour du vBIOS d'une carte graphique n'est pas compliquée mais elle est certainement risquée.



Ce qui rend la mise à jour du BIOS d'une carte graphique plus risquée que celle d'une carte mère, c'est que la plupart des cartes graphiques ne sont pas équipées d'un double BIOS. Si vous perdez accidentellement l'alimentation ou si votre PC se détraque pendant le processus, vous pouvez tout aussi bien dire adieu à votre carte graphique. L'installation du BIOS sur une carte graphique non prise en charge n'est pas non plus recommandée. Seuls les modèles dont la prise en charge est prévue doivent être mis à jour avec le BIOS correspondant.



L'utilisateur cooldogman16 sur le subreddit NVIDIA (via Sebastian Castellanos) déclare que NVIDIA et le reste des AIB publieront les vBIOS respectifs pour Founders Edition et divers modèles personnalisés d'ici fin mars ou mardi prochain. EVGA a déclaré qu'ils publieront le BIOS pour les cartes graphiques de la série GeForce RTX 30 mardi également comme mentionné dans un tweet :







Le fichier vBIOS est inclus dans un programme de mise à jour du firmware sous DOS qui vérifie si une mise à jour du firmware est nécessaire pour votre carte graphique NVIDIA GeForce RTX 30 et vous donne la possibilité d'appliquer la mise à jour. Une fois encore, l'avertissement est donné qu'une coupure de courant peut endommager la carte graphique.







Un autre Redditor qui répond au nom d’El-Maximo-Bango a mis à jour sa carte graphique GALAX GeForce RTX 3090 SG et a posté une capture d'écran qui montre que le BIOS Firmware du GPU NVIDIA a bien été mis à jour et prend désormais en charge le Resizable-BAR.







Vous pouvez trouver le BIOS dans les liens de téléchargement fournis ci-dessous. Encore une fois, utilisez-les à vos risques et périls et assurez-vous que vous utilisez la bonne version de la carte graphique qui est répertoriée dans le panneau de support.



- GALAX GeForce RTX 3090 BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- GALAX GeForce RTX 3080 BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- GALAX GeForce RTX 3070 BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- GALAX GeForce RTX 3060 Ti BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- Gainward GeForce RTX 3090 BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- Gainward GeForce RTX 3080 BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- Gainward GeForce RTX 3070 BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI,

- Gainward GeForce RTX 3060 Ti BIOS with Resizable BAR (exe) : Cliquez ICI.



Lors de nos propres tests, nous avons constaté que la technologie NVIDIA Resizable BAR permettait d'augmenter les performances de notre carte graphique GeForce RTX 3060.



WCCFTECH