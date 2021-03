COLORFUL nous présente : La carte mère CVN Z590M GAMING PRO.



Colorful Technology Company Limited, fabricant professionnel de cartes graphiques, de cartes mères, de solutions de jeu et multimédia tout-en-un et de stockage haute performance, présente la carte mère CVN Z590M GAMING PRO micro-ATX pour les processeurs Intel Core de 11e génération. La CVN Z590M GAMING PRO est dotée de dissipateurs plus grands et d'un blindage de dissipateur M.2 pour une meilleure dissipation de la chaleur. La carte mère prend en charge la technologie PCIe 4.0, ce qui lui permet de supporter les derniers disques durs solides PCIe Gen4.







La CVN Z590M GAMING PRO est également dotée de la technologie Resizable BAR qui permet au processeur d'accéder à la mémoire de la carte graphique afin d'augmenter les performances globales. La carte mère est équipée d'une conception de phase de puissance numérique hybride 10+2, capable de fournir des overclocks stables pour un processeur Intel Core i9 maximum. Elle est également équipée d'emplacements PCIe renforcés en métal pour prendre en charge les cartes graphiques lourdes et performantes. L'entrée/sortie arrière comprend un port Type-C USB 3.2 Gen1 haute vitesse. La carte mère dispose également d'un bouclier d'E/S arrière intégré.















Compacte et puissante



La carte mère COLORFUL CVN Z590M GAMING PRO prend en charge les processeurs Intel Core de 11e et 10e génération, jusqu'à un puissant processeur i9. La conception de la phase de puissance hybride numérique 10+2 offre une superbe capacité d'overclocking accompagnée d'une dissipation efficace de la chaleur fournie par l'armature de refroidissement améliorée dans un format compact de carte mère micro-ATX.



La CVN Z590M GAMING PRO prend en charge la technologie PCIe 4.0 qui offre une bande passante 2 fois plus rapide que PCIe 3.0. La carte mère peut être équipée de SSD NVMe PCIe 4.0 qui atteignent des vitesses de lecture et d'écriture de 7000 Mo/s. PCIe 4.0 permet aux dernières cartes graphiques NVIDIA d'utiliser l'innovant Resizable BAR, une technologie d'interface PCI Express optionnelle qui permet au CPU d'accéder directement à la mémoire de la carte graphique en tant que ressources disponibles pour augmenter les performances.



Armure de refroidissement améliorée



La carte mère COLORFUL CVN Z590M GAMING PRO est dotée d'un système de refroidissement RIMY Cooling Armor élargi de 30 % par rapport à la carte mère de la génération précédente. La solution de refroidissement améliorée dissipe la chaleur plus rapidement pour des overclocks plus élevés avec une superbe stabilité. Les emplacements M.2 PCIe 4.0 sont également dotés de dissipateurs thermiques agrandis afin de libérer tout le potentiel des SSD NVMe PCIe 4.0 sans étranglement thermique.



Personnalisez et contrôlez avec iGame Center



COLORFUL est fier de présenter le logiciel iGame Center amélioré pour la personnalisation et le contrôle RGB et plus encore. Les cartes mères COLORFUL de la série 500 prennent en charge la nouvelle version optimisée du logiciel iGame Center. Les utilisateurs peuvent entièrement personnaliser les éléments d'éclairage RVB du CVN Z590M GAMING PRO et synchroniser l'éclairage RVB avec d'autres composants d'éclairage RVB installés via le header RVB de la carte mère.



Voici la fiche technique :







Prix et Disponibilité



Le prix de la carte mère COLORFUL CVN Z590M GAMING PRO V20 devrait être de 200 Dollars.



Pas de date pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP