EK élargit sa gamme de raccords Quantum Torque avec une édition spéciale de raccords HDC rouges et bleus.



EK, le leader des solutions de refroidissement liquide à boucle personnalisée, n'a cessé d'élargir la gamme de raccords Quantum Torque en raison de leur incroyable popularité sur le marché. Ces raccords sont devenus la solution de choix pour de nombreux modders et passionnés de renom. La dernière nouveauté de cette gamme est l'édition spéciale des raccords Torque HDC pour les tubes pleins. Comme le rouge et le bleu sont parmi les couleurs les plus utilisées dans la construction de PC, EK a créé deux ensembles distincts qui se distinguent comme des éditions spéciales.







Avec un look non intrusif mais frappant et sans aucune marque ajoutée, les raccords EK-Quantum Torque 6-pack HDC - Red and Blue Special Edition sont déjà complétés par les anneaux de couleur esthétiques interchangeables en finition nickel. Ces raccords sont un choix idéal pour tous ceux qui veulent rafraîchir facilement l'apparence de leur PC avec une nouvelle finition unique et excitante, disponible uniquement chez EK.



Ces raccord édition spéciale existent exclusivement sous forme HDC pour les tubes solides, dans des tailles pour les tubes de 12, 14 et 16 mm.



- Les raccords EK-Quantum Torque 6-pack HDC - Red Special Edition ont un ardillon noir satiné avec une bague de couleur esthétique en nickel et une bague de compression rouge.

- Les raccords EK-Quantum Torque 6-pack HDC - Blue Special Edition ont une barbe de raccord en titane satiné avec un anneau esthétique en nickel et un anneau de compression bleu.



L'anneau de compression a des découpes dans la forme de la signature EK Quantum, permettant à l'anneau esthétique coloré d'être montré. Si vous souhaitez remplacer les anneaux esthétiques de couleur nickel par une autre couleur, de nombreux anneaux de couleurs différentes sont disponibles et vendus séparément.



Disponibilité et prix



Les raccords de la série EK-Quantum Torque 6-pack HDC Special Edition sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



- EK-Quantum Torque 6-pack HDC 12 - Rouge Edition Spéciale | 44,90 € (en anglais) : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Torque 6-pack HDC 14 - Rouge Edition Spéciale | 44.90 € (en anglais) : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Torque 6 packs HDC 16 - Rouge Edition Spéciale | 49.90 € (en anglais) : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Torque 6 packs HDC 12 - Edition Spéciale Bleu | 44.90 € : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Torque 6 packs HDC 14 - Edition Spéciale Bleue | 44.90 € : Cliquez ICI,

- EK-Quantum Torque 6 packs HDC 16 - Edition Spéciale Bleue | 49.90 € (en anglais) : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP