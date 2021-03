GSC GameWorld publie une vidéo de mise à jour du développement de STALKER 2.



GSC GameWorld et Microsoft ont partagé une nouvelle vidéo sur le développement de STALKER 2. STALKER 2 se déroule dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, où, ceux qui ont joué au premier volet, se souviendront que deux catastrophes se sont produites dans cette zone, provoquant l'apparition d'étranges mutations et anomalies.







Le jeu vise à présenter une histoire épique et non linéaire. En outre, vos choix influenceront à la fois les conséquences à court terme et les résultats globaux. Le nouveau volet présentera également de nouveaux lieux à côté des anciens, promettant d'être une combinaison unique entre FPS, simulation immersive et horreur, avec une atmosphère vraiment épaisse. Dans ce "Dev Highlights", les développeurs vous offrent un premier aperçu des costumes mis à jour, de certaines armes, et même d'un outil de personnalisation des dents qui permettra, entre autres, de rendre chaque personnage unique.







Le jeu tant attendu apporte de bonnes nouvelles pour les joueurs PC, puisque le studio a annoncé que STALKER 2 sera compatible avec les mods dès le jour du lancement. Quant à la disponibilité, le FPS d'horreur n'est actuellement disponible que sur PC et Xbox Series X/S. Microsoft a également confirmé que le jeu prendra en charge le Ray Tracing, qu'il tournera jusqu'à 120 FPS sur ses consoles et qu'il supportera la résolution 4K.



Voici un trailer de développement du jeu : Cliquez ICI.



Le titre devrait arriver dans le courant de cette année 2021.



THE GURU3D