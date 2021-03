TECHPOWERUP nous propose le test du : Team Group T-Force Cardea IOPS 1 To.



Team Group est un fabricant taïwanais de matériel informatique réputé qui répond depuis longtemps aux besoins des passionnés et des joueurs du monde entier. Sa gamme comprend des mémoires DRAM et des disques durs solides, ainsi que diverses cartes mémoire et clés USB.







L'article d'aujourd'hui porte sur le T-Force Cardea IOPS de Team Group, qui est alimenté par un contrôleur Phison PS5012-E12S associé à une NAND TLC 3D de Toshiba et une DRAM de Kingston. PCI-Express 3.0 x4 est utilisé comme interface hôte. Le point fort du Cardea IOPS est qu'il peut fonctionner dans trois configurations de refroidissement : sans dissipateur (par défaut), avec un fin dissipateur en graphène ou avec un grand dissipateur en métal - à vous de choisir.



Le Cardea IOPS de Team Group est uniquement disponible dans une configuration de 1 To avec une endurance de 1665 TBW. Team Group offre une garantie de cinq ans pour le Cardea IOPS.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP