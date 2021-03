CPU Intel Core i9-11900K Rocket Lake overclocké à 6,5 GHz sur la carte mère ASUS ROG Maximus XIII HERO en utilisant du LN2, voltages poussés à 1,7V.



Une chaîne YouTube indienne, PC Wale, a poussé le processeur Intel Core i9-11900K Rocket Lake au-delà de 6 GHz, ce qui est la fréquence la plus élevée à laquelle nous avons vu le processeur fonctionner avant son lancement la semaine prochaine. Le CPU Core i9-11900K testé ici a été fourni par Intel dans le cadre de son kit de révision et donc, nous ne pouvons voir que la fréquence étant atteint sur la configuration de test sur aucun benchmarks réels à cette folie d'un overclock.







Le Core i9-11900K d'Intel, processeur phare de Rocket Lake, overclocké à 6,5 GHz sur LN2, testé sur la carte mère ASUS ROG Maximus XIII HERO à 1,7V



PC Wale déclare que les CPU (Core i9-11900K et Core i5-11600K) ont été fournis par Intel eux-mêmes et qu'en tant que tels, ils ne peuvent pas fournir de benchmarks, mais puisque les résultats LN2 ne sont (en quelque sorte) pas limités par le NDA, ils sont allés de l'avant pour poster la fréquence maximale qu'ils ont atteint sur leurs échantillons. Il est indiqué que les deux processeurs ont atteint plus de 6 GHz, bien que seul le Core i9-11900K soit montré pendant toute la vidéo que vous pouvez voir ci-dessous.



Pour voir la vidéo : Cliquez ICI.



Le BIOS XOC qui permet de pousser les voltages jusqu'à 2V a été fourni par SafeDisk qui est un overclocker bien connu en Corée du Sud et qui fait également de l'overclocking en interne pour ASUS. La carte utilisée était la ASUS ROG Maximus XIII HERO qui fait également partie du kit des testeurs qu'Intel a envoyé. Vous pouvez voir que les testeurs ont été en mesure de pousser le Intel Core i9-11900K jusqu'à 6,5 GHz avec une tension d'alimentation de 1,7V.







Ils ont également essayé de pousser le processeur au-delà de 6,5 GHz, mais cela a entraîné un crash brutal. Les testeurs ont également mentionné qu'ils auraient pu aller au-delà de 7 GHz, mais le BIOS dans son état actuel est fragile au mieux, donc ils attendraient après le lancement pour que les choses s'améliorent. Nous pouvons également nous attendre à ce que d'autres overclockers professionnels publient leurs propres résultats LN2 lors du lancement du processeur Intel Core i9-11900K, le 30 mars prochain.



Intel Core i9-11900K 7 GHz LN2 Overclock



L'overclocker ROG-Fisher a également réussi à pousser son processeur Intel Core i9-11900K encore plus loin avec un overclock de 7 GHz (7048 MHz pour être précis) sur l’ASUS ROG Maximus XIII APEX en refroidissement LN2. L'overclocker a utilisé une tension de 1.873V ce qui signifie qu'il a un BIOS encore meilleur que celui utilisé par PC Wale. L'entrée CPU-z peut être trouvée ci-dessous mais n'a pas encore été vérifiée.







Processeur de bureau Intel Core i9-11900K 8 Core & 16 Thread Rocket Lake



L'Intel Core i9-11900K sera le processeur phare de la 11e génération Rocket Lake pour ordinateurs de bureau. La puce sera dotée de 8 cœurs et de 16 threads. Il y aura donc 16 Mo de cache L3 (2 Mo par cœur) et 4 Mo de cache L2 (512 Ko par cœur). En termes d'horloges de boost, nous avons déjà vu le processeur fonctionner à des fréquences de base de 3,5 GHz, mais en ce qui concerne le boost, le processeur sera doté d'une horloge de boost maximale de 5,2 GHz (1 cœur) tandis que la fréquence de boost de tous les cœurs sera maintenue à 4,8 GHz.



La puce sera également dotée de la fonction Thermal Velocity Boost qui devrait permettre un saut de 100 MHz dans la fréquence d'horloge maximale. Cela devrait conduire à une fréquence d'horloge de 5,3 GHz pour un seul cœur, ce qui en fait le premier processeur à atteindre une fréquence aussi élevée dès sa sortie de la boîte. Cependant, n'oubliez pas qu'indépendamment de l'utilisation des cœurs Cypress Cove, le Core i9-11900K aura moins de cœurs et de threads que le Core i9-10900K d'Intel. Cela est dû en partie au backporting de Cypress Cove sur le nœud de processus raffiné de 14 nm.







Le processeur serait doté d'une limite de puissance de 125W au premier étage, ce qui est standard pour un SKU Intel phare, et la limite de puissance du deuxième étage ou PL2 est évaluée à 250W. Cela signifie qu'en atteignant ses vitesses d'horloge maximales annoncées, le CPU pourrait effectivement tirer ladite quantité de watts du PSU, ce qui en fait l'une des puces à 8 cœurs les plus gourmandes en énergie jamais produites. Cela pourrait également expliquer pourquoi Intel n'a pas opté pour 10 cœurs et 20 threads sur sa gamme de la 11e génération, car cela se serait avéré être un monstre de puissance d'une puce dépassant même la limite de puissance de 250W.



Spécifications (préliminaires) de la gamme de processeurs Intel Rocket Lake de 11e génération pour ordinateurs de bureau :









TWITTER (Tum APISAK)