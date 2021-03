AIDA64 détaille les lancements imminents de la Radeon RX 6600 XT et de la GeForce RTX 3050 Ti.



Les cartes graphiques se font rares dans les magasins, mais cela n'a pas empêché AMD et NVIDIA de pousser leurs dernières technologies vers le bas de l'échelle des prix. Ces dernières semaines, nous avons entendu parler d'un GPU bas de gamme Navi 23 d'AMD, et il semble que NVIDIA ait également prévu un GPU Ampere réduit. La sortie de cartes graphiques bon marché semble cependant imminente, puisque l'utilitaire de test et d'information système AIDA64 a pris en charge les nouvelles options des deux fabricants.







Selon AIDA64, il y a un total de sept nouveaux modèles de GPU à venir, quatre de NVIDIA et un trio d'AMD. Du côté vert, le GPU GA107, dont nous avons entendu parler pour la première fois en novembre, sera disponible dans des variantes pour ordinateurs de bureau et pour ordinateurs portables. Les GeForce RTX 3050 et 3050 Ti sont destinés aux ordinateurs de bureau, tandis que le GeForce RTX 3050 Ti sera également disponible pour les ordinateurs portables. AIDA64 contient également un code permettant de détecter une GeForce RTX 3080 Ti dans les ordinateurs portables, un modèle qui n'a pas encore fait son apparition sur les ordinateurs de bureau. Les différentes versions de la 3050 utiliseront cette puce GA107. La GeForce RTX 3050 aurait, selon les rumeurs, 32 ROPs et 2304 cœurs CUDA avec 4 Go de mémoire GDDR6. Ce serait la première fois que le DirectX Ray Tracing toucherait des cartes graphiques à moins de 300 Dollars - en supposant que quelqu'un puisse en trouver une en stock.







Dans l'équipe rouge, il semble qu'AMD prépare une descente naturelle de la Radeon RX 6700 XT avec la RX 6700 vanille, dont la rumeur précédente disait qu'elle aurait 6 Go de VRAM et un bus mémoire de 192 bits. De là, AIDA64 mentionne également une Radeon RX 6600 XT et 6600. Navi 23 a d'abord fuité comme une Radeon RX 6500 et le GPU trouvé dans le nouveau modèle 2021 de Tesla Model S, mais il est apparemment assez réduit pour faire de la place pour non pas un mais deux SKU plus performants, selon les notes de sortie de AIDA64 (vu ci-dessus). Si les précédentes rumeurs indiquant un bus mémoire de 128 bits et 8 Go de VRAM sont correctes pour la Radeon RX 6500, nous espérons que ces cartes plus rapides auront au moins autant de mémoire à la place.







Il est évident que les dernières cartes graphiques ont été très peu disponibles depuis leur annonce en septembre dernier, et la situation ne s'est pas améliorée. Les fabricants de semi-conducteurs ont eu du mal à répondre à la demande pour tout, des cartes graphiques aux consoles en passant par le dernier SoC Snapdragon 888 de Qualcomm. Bien que nous ayons bon espoir que la fin de la pandémie de COVID-19 soit en vue et que les opérations reviennent à la normale en 2021, il faudra un certain temps non seulement pour que l'augmentation de la production arrive sur le marché, mais aussi pour que la soif de technologie du marché soit pleinement assouvie.



HOTHARDWARE