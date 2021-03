Need for Speed Underground 2 Remasterisé avec Ray Tracing et textures améliorées.



Need for Speed Underground 2, sorti en 2004, est toujours considéré par beaucoup comme l'un des meilleurs épisodes de la franchise de courses underground. 17 ans après le jeu, un nouveau mod a permis de faire briller à nouveau ce jeu, y compris le Ray Tracing et des textures améliorées.







Le moddeur KTMX a lancé NFSU2 REDUX 2.0 qui nous permet de reprendre ce classique avec des textures haute définition au milieu de l'année 2021. En outre, grâce à l'ajout du Ray Tracing, cet incroyable mod ajoute également de nouvelles fonctions d'éclairage, d'ombres, de profondeur de champ et d'occlusion ambiante. Le moddeur s'est donné beaucoup de mal pour retexturer la quasi-totalité du jeu, des rues, des panneaux publicitaires et des bâtiments aux voitures elles-mêmes.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Vous pouvez télécharger ce mod gratuitement à partir de ce lien : Cliquez ICI.



Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'un jeu vieux de 17 ans !



THE GURU3D