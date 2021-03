La pâte de cuivre est-elle meilleure que la pâte thermique ? La fin d'un mythe ?



Après mon dernier article sur le test de divers substituts de pâte thermique, j'ai reçu des réactions intéressantes et même des propositions de mes lecteurs, que je vais parcourir avec plaisir dans l'ordre chronologique. Outre d'excellentes pâtes industrielles, j'ai d'abord reçu une lettre avec de la pâte de cuivre et la demande de la tester. Pourquoi pas ? Le cuivre n'est pas le pire matériau en matière de conductivité thermique.







Conseil de lecture : Pâte conductrice de chaleur contre les aliments, les cosmétiques et divers lubrifiants. Avec un résultat inattendu



Contrairement aux nombreux tests déjà effectués avec divers substituts plus ou moins judicieux ou insensés, j'ai tout testé avec un refroidisseur et des températures d'eau constantes ainsi qu'un bon bloc d'eau sur un CPU avec une dissipation de puissance fixe de 130 Watt. Le Ryzen 9 3900XT peut donc encore être bien refroidi. Lors du choix de la dissipation de puissance, je me suis donné beaucoup de mal à l'avance pour m'assurer que je pourrais tester même le pire sujet pendant plus de 60 minutes. Mais ici, il s'est terminé à environ 89 degrés avec 130 watts sur le CPU.







La mesure est effectuée dans chaque cas après une phase de réchauffement (10 minutes Prime95) et ensuite un refroidissement avec 60 minutes Prime95, AVX et Small FFTs. Dans l'entrée se trouve un capteur de température dont la différence (delta) par rapport à l'eau réglée à 20 °C est soustraite de la valeur mesurée (Tctl/Tdie) afin de tenir compte également des fluctuations (écart maximal de +/- 1 degré dans les deux sens dû à l'hystérésis du refroidisseur du compresseur).



Toutes les pâtes de remplacement présentées ici ne sont pas destinées à une utilisation productive à long terme, et la constance à long terme n'est tout simplement pas acquise, même avec les meilleurs représentants. Il s'agit d'une étude de faisabilité, dont l'imitation est entièrement à vos risques et périls. Tous les produits présentés ici et testés en tant que pâte ont été achetés par l'auteur lui-même ou proviennent du stock à long terme de l'auteur ou d'un ménage privé. La pixellisation est faite pour de nombreuses raisons, mais avec une intention pleine et entière et un sens du devoir imposé.



Benchmarks, système de test et logiciel d'évaluation



Le système de référence repose sur une carte mère X570 sous la forme de la MSI MEG X570 Godlike avec un Ryzen 9 3900XT (PBO 130 watts, décalage de 200 MHz). Ajoutez à cela le DDR4 3600 VIPER correspondant de Patriot, ainsi que plusieurs SSD NVMe rapides. Tout est refroidi avec un refroidisseur et environ 30 litres d'eau distillée à une température de consigne de 20 °C, qui correspond à la température ambiante.







J'ai également résumé les différents composants du système de test dans un tableau :







Tendu, j'ai tout d'abord examiné la pâte. Une pâte de cuivre haute température issue du chauffage... Aha ! Dans ce cas, une pâte anti-brûlure solide, mais elle fait aussi très bien sur les filets de vis. Et qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des choses comme la poudre de cuivre spéciale, des inhibiteurs d'oxydation, de corrosion et d'usure et au moins une huile synthétique thermostable. Ça colle. De toute façon, je n'atteindrai probablement jamais les 1000 °C avec le Ryzen 9.







L'application se fait ici aussi par la méthode du buvard, j'ai masqué la base pour tous les tests par souci d'hygiène, de propreté et aussi de conductivité électrique. La quantité est facilement suffisante, car le truc s'étale de manière quasi exemplaire du fait de sa viscosité plus élevée. Une fine couche ne fait jamais de mal.







Le nettoyage est aussi facile que l'application, seul le nettoyage des vêtements doit être effectué avec précaution.



Résultat du test



Oui, on peut encore appeler cela utilisable, mais la pâte de cuivre n'est pas vraiment bonne. Elle fonctionne bien sûr, elle est aussi raisonnablement stable en température, mais malheureusement rien de plus. Mais au moins, si vous n'avez rien d'autre sous la main, vous pouvez vraiment les utiliser sans hésiter. Seul le mythe de l'alternative ultime en matière de pâte thermique doit être traité avec sévérité. Détruit !







Regardons à nouveau les résultats comme une vue d'ensemble en comparaison directe avec les choses que nous avons déjà testées :







Conclusion



Pour une utilisation sûre et sans souci, rien ne vaut une bonne pâte thermique du remplisseur de sa confiance, bien que la pâte de cuivre fonctionne au moins comme une solution d'urgence pour l'entre-deux. Cela aussi, c'est un constat.



IGOR'S LAB