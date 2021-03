Thermalright Frost Commander 140 est un grand refroidisseur Dual Fin-Stack qui s'en prend aux AIOs.



Thermalright a dévoilé son nouveau refroidisseur d'air phare, le Frost Commander 140. Ce refroidisseur massif de type "D" à double empilement d'ailettes est conçu pour les constructions conventionnelles de type tour. Avec une hauteur d'exactement 160 mm, le refroidisseur pourrait racler le panneau latéral de la plupart des boîtiers mid-tower. Deux empilements de taille égale de 53 ailettes en aluminium chacun sont emboîtés par cinq caloducs en cuivre nickelé de 8 mm d'épaisseur qui entrent en contact indirect avec le processeur par l'intermédiaire d'une base en cuivre nickelé à finition miroir.



Deux ventilateurs sont fournis avec le refroidisseur, un ventilateur plus petit de 120 mm pousse l'air frais dans le premier empilement d'ailettes tandis qu'un ventilateur plus grand de 140 mm entre les deux empilements d'ailettes transporte cet air à travers le deuxième empilement d'ailettes. Les clips de montage inclus vous permettent de monter jusqu'à trois ventilateurs de 140 mm maximum.



















Le ventilateur de 120 mm inclus, TL-C12, tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 850 RPM ±10%, poussant jusqu'à 82 CFM d'air, à une pression statique allant jusqu'à 2,10 mm H₂O, et à un niveau de bruit allant jusqu'à 29,6 dBA. Le plus grand ventilateur de 140 mm inclus, un TL-D14X, fait jusqu'à 1 800 tr/min, jusqu'à 95,50 CFM de débit d'air, 2,25 mm H₂O de pression statique et est aussi bruyant que 30,2 dBA à la vitesse maximale.



Les deux ventilateurs sont dotés de paliers à dynamique des fluides. Avec ses ventilateurs en place, le refroidisseur mesure 140 mm x 146 mm x 160 mm (LxPxH), pesant exactement 1,34 kg (1 kg de dissipateur thermique + 340 g pour les deux ventilateurs). Les sockets de CPU pris en charge sont AM4, LGA1200, LGA115x et LGA2066. La société n'a pas communiqué de chiffres sur les performances thermiques, mais pourrait proposer le Frost Commander 140 comme alternative aux refroidisseurs liquides de CPU d'entrée/milieu de gamme tout-en-un.



Voici la fiche technique :







Il est compatible avec les sockets suivants :



- AMD : AM4,

- INTEL : LGA 115X/1200/2011/2066.



La société n'a pas révélé de prix.



