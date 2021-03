Boostez Firefox en activant sa nouvelle interface Proton.



Si comme moi vous utilisez Firefox, sachez que Mozilla travaille actuellement à son redesign. Baptisée Proton, cette refonte graphique impacte l’aspect graphique du navigateur et également ses performances. Par exemple le menu Hamburger repasse en mode full texte… bye bye les icônes obscures, la page qui s’affiche quand vous ouvrez un nouvel onglet apparait également plus épurée et personnalisable...







La barre d’adresse, les onglets et les infos bulles notifications ont également été redessinés.







Si ça vous dit de tester, passez sur la version Nightly ou Beta de Firefox puis tapez dans la barre d’adresse :







Tapez ensuite le mot « Proton » dans la barre de recherche et passez browser.proton.enabled à True. Référez-vous à ma capture écran ci-dessous et créez les clés manquantes que vous passerez également à True.



Voici les clés à créer :



- browser.proton.tabs.enabled

- browser.proton.appmenu.enabled

- browser.newtabpage.activity-stream.newNewtabExperience.enabled



Pour créer une clé en boolean, par exemple « browser.proton.appmenu.enabled« recherchez là et cliquez sur le gros PLUS. Passez ensuite la valeur de cette clé à true.







En termes de changement graphique, je dois vous dire que de mon point de vue, c’est assez minime… On ne voit pas vraiment la différence. Par contre, que ce soit au lancement du navigateur ou quand je le ferme complètement, ça va super vite ! Grosse amélioration des performances donc…



