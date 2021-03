LG nous propose une nouvelle TV : La 65NANO866PA.



Vibrez devant un divertissement de haute qualité avec le téléviseur NanoCell LG 65NANO866PA. Ce modèle à dalle native 100 Hz et résolution 4K dévoile des couleurs riches et naturelles, un contraste saisissant et des performances élevées grâce à son processeur Alpha 7 de 4ᵉ génération.















8 millions de pixels. Des images comme vous en avez rarement vues.



Les Couleurs Pures sont époustouflantes sur le téléviseur NanoCell 4K. Avec près de 8 millions de pixels, le téléviseur 4K offre une image visiblement plus nette et plus détaillée que les téléviseurs LG HD standards. La définition 4K accompagne la technologie NanoCell pour une expérience sublimée.



Chaque couleur, claire et étincelante



Le téléviseur LG NanoCell utilise des nanoparticules, notre propre technologie de nanoparticules, pour filtrer et enrichir la couleur, en absorbant les impuretés des ondes lumineuses RVB. Cela signifie que seules des couleurs pures et fidèles seront restituées à l’écran. Le résultat est une image plus éclatante, plus réaliste, qui donne vie aux images.



Un téléviseur inspiré d'une œuvre d'art



Le téléviseur LG NanoCell a été pensé pour s'intégrer idéalement chez vous. Avec son design élégant et minimaliste, il est accroché à votre mur tel un tableau et ajoute une touche de beauté tout en maximisant votre espace.



Le Cinéma sublimé grâce aux Nanoparticules.

Une performance digne du Grand Écran



Les Couleurs Pures et les toutes dernières technologies d'image et de son invitent le cinéma chez vous avec le téléviseur LG NanoCell. Notre HDR amélioré, les nouvelles technologies Dolby, et un mode cinéma tout droit sorti du studio offrent une véritable expérience cinématographique.



Le Gaming boosté par la technologie NanoCell.

Un téléviseur plein d’expérience.



De la grotte la plus sombre, aux mondes étincelants, le téléviseur LG NanoCell illumine votre jeu avec des couleurs réalistes. La technologie du cloud gaming et l'ajustement automatique qui offre des images de haute qualité contribuent à une expérience de jeu exaltante.



Au cœur du sport avec la technologie NanoCell.

Une performance gagnante.



Le téléviseur NanoCell de LG offre une expérience de match exaltante. Le son surround Bluetooth vous transporte au stade depuis votre salon, tandis que Sports Alert vous tient au courant des dernières actualités de vos équipes favorites.



Une intelligence à couper le souffle.



Au cœur du téléviseur NanoCell de LG se trouve le processeur α7 de quatrième génération IA 4K, une puce révolutionnaire qui utilise des algorithmes d’apprentissage afin d’analyser et d’optimiser le contenu. Les ajustements des images et du son sont automatiques, ainsi, tout ce que vous regardez devient spectaculaire.



Vous pensiez connaître l’intelligence artificielle ?

Rencontrez-la !



LG ThinQ est là pour améliorer votre expérience TV. Choisissez votre assistant vocal préféré et contrôlez votre téléviseur avec votre voix grâce à la nouvelle interface d'accueil, plus simple et plus puissante.



Elle sera disponible en date du 1er avril 2021.



Le prix est de : 1 390 euros.



