AOC lance les casques de jeu GH200 et GH300.



AOC, marque connue pour ses écrans et moniteurs de jeu, élargit son portefeuille en introduisant des périphériques pour les joueurs, à commencer par les casques de jeu GH200 et GH300. L'AOC GH200 et l'AOC GH300 partagent le même design de cadre élégant, confortable et léger. Les deux casques de jeu sont équipés de haut-parleurs de 50 mm et d'un microphone détachable. Le GH200 offre une sortie audio stéréo via une prise jack de 3,5 mm tandis que le GH300 se connecte via un connecteur USB qui offre un son surround virtuel 7.1. L'AOC GH300 est également doté d'un éclairage RVB vibrant adapté à la plupart des configurations de jeu.







Casque de jeu AOC GH200



Le casque AOC GH200 est doté d'un câble tressé de 2 m et d'un connecteur de 3,5 mm. Il est livré avec un répartiteur en Y, permettant aux utilisateurs de séparer les sorties micro et casque si nécessaire. Grâce à son connecteur universel de 3,5 mm, ce casque s'adapte parfaitement aux PC, consoles ou appareils mobiles. La télécommande en ligne offre des commandes de volume et d'activation/désactivation du microphone. Les utilisateurs peuvent utiliser le son spatial Windows Sonic pour PC et Xbox. La subtile finition métal gun s'harmonise parfaitement avec les autres composants du PC et fait de ce casque un choix attrayant pour les appels vidéo du travail à distance ou les cours en ligne.



Casque de jeu AOC GH300



Le AOC GH300 est plutôt livré avec un câble USB de 2 m. Grâce à sa capacité de son surround virtuel 7.1, les joueurs peuvent déterminer exactement d'où vient le son dans le jeu, ce qui augmente leurs chances de réagir de manière appropriée - ou de profiter de films en se sentant complètement immergé dans l'histoire. En termes de qualité sonore, les utilisateurs pourront reproduire un son de qualité studio à 24 bits/96 Khz et vivre l'expérience la plus proche du son réel du jeu.



Pour une personnalisation encore plus poussée, le couvercle en maille métallique de l'AOC GH300 comprend un éclairage RVB avec 4 modes (respiration, cyclique, statique, éteint), contrôlable via la télécommande en ligne, qui abrite également les commandes de volume et les interrupteurs marche/arrêt du micro. La LED de la perche micro détachable indique quand le micro est coupé, ce qui simplifie l'utilisation quotidienne et permet d'éviter les coupures intempestives.



Prix et disponibilité



Les casques de jeu AOC GH200 et AOC GH300 seront disponibles à partir de mai 2021 au prix de 45.90 euros et 57.90 euros respectivement.



Pour en savoir plus, veuillez consulter les liens des pages produits ci-dessous :



- AOC GH200 : Cliquez ICI,

- AOC GH300 : Cliquez ICI.



VORTEZ