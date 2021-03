GIGABYTE lance l'AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE.



GIGABYTE annonce aujourd'hui la nouvelle AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE 12G qui reprend le design RVB à trois anneaux et l'effet de lumière des cartes graphiques de dernière génération. Le modèle ELITE vient compléter les modèles GIGABYTE Radeon RX 6700 XT GAMING OC et EAGLE annoncés précédemment.







L'AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE a également une reconnaissance de produit distincte dans l'industrie du matériel, exprimant parfaitement l'art du jeu, et remixe une fois de plus le style classique. En outre, les joueurs disposent de plus de DOF (degré de liberté) pour mélanger des lumières RVB uniques, et il sera possible de créer jusqu'à 8 types de couleurs mixtes sur l'effet de lumière " Dazzling " à l'aide du logiciel GIGABYTE RGB Fusion 2.0.















Refroidissement WINDFORCE 3X



La carte AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE adopte le système de refroidissement GIGABYTE WINDFORCE 3X, qui comprend trois ventilateurs à pales uniques, tournant en alternance, des caloducs en cuivre composite en contact direct avec le GPU, des ventilateurs actifs 3D et un refroidissement par écran qui travaillent ensemble pour fournir une dissipation efficace de la chaleur.



Ces technologies de refroidissement maintiennent la carte graphique à basse température à tout moment, ce qui se traduit par des performances plus élevées et plus stables. Le ventilateur central tourne à l'envers afin d'optimiser le flux d'air pour la dissipation de la chaleur, ce qui permet des performances plus efficaces. Le refroidissement par écran étend le dissipateur thermique pour permettre au flux d'air de passer à travers, fournissant une meilleure dissipation de la chaleur et évitant l'accumulation de chaleur.



Qualité Premium, Ultra Durable



Les cartes graphiques AORUS sont synonymes de qualité supérieure. Elles utilisent le nanolubrifiant graphène, qui peut prolonger la durée de vie du ventilateur de 2,1 fois, offrant une durée de vie proche de celle du double roulement à billes tout en assurant un fonctionnement silencieux.



Les cartes graphiques AORUS utilisent une conception d'alimentation multiphase pour permettre aux MOSFET de fonctionner à des températures plus basses, ainsi qu'une conception de protection contre les surchauffes et un équilibrage de la charge pour chaque MOSFET, plus les selfs et les condensateurs certifiés Ultra Durable, pour fournir d'excellentes performances et une plus longue durée de vie du système.



La plaque arrière en métal renforce non seulement la structure globale de la carte graphique mais empêche également le PCB de se plier ou de subir des dommages. L'indicateur d'alimentation alerte les joueurs par une lumière clignotante en cas d'anomalie de l'alimentation.



Spécifications rapides :



- Numéro de pièce : GV-R67XTAORUS-E-12GD,

- GPU : Radeon RX 6700 XT,

- Fréquence d'accélération : jusqu'à 2622 MHz,

- Fréquence de jeu : jusqu'à 2548 MHz,

- Technologie du processus : 7 nm,

- Fréquence mémoire : 16000 MHz,

- Taille de la mémoire : 12 Go,

- Type de mémoire : GDDR6,

- Bus mémoire : 192 bits,

- Bande passante mémoire (Go/sec) : 384 Go/s,

- Dimensions de la carte : L=296 W=114 H=56 mm,

- Bloc d'alimentation recommandé : 650 W,

- Connecteurs d'alimentation : 1x 8 broches + 1x 6 broches,

- Sortie : 2x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1.



L'AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE bénéficie d'une garantie produit de 4 ans (enregistrement en ligne requis dans les 30 jours suivant l'achat).



GIGABYTE n'a pas révélé les prix au moment de la rédaction de cet article.



En savoir plus sur la carte graphique AORUS Radeon RX 6700 XT ELITE : Cliquez ICI.



VORTEZ