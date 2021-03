NZXT nous propose une nouvelle carte mère : La NB 550.



Conçue autour du chipset B550 d'AMD, la N7 B550 offre tout ce dont tu as besoin pour assembler un incroyable PC gaming. Parmi ses caractéristiques, on y retrouve la connectivité Wifi 6E intégrée, le contrôleur de ventilateur intégré, le panneau avant USB 3.2 Gen2 Type-C, les accessoires RGB compatibles avec tous les fabricants, et bien plus encore. Le capot de la carte mère est parfaitement assorti à la couleur et à la finition de ton boîtier NZXT, créant ainsi un arrière-plan visuellement homogène pour tes composants.



















Caractéristiques du N7 B550 :



- Conçu avec le jeu de puces B550 d'AMD,

- Compatible avec les CPU des séries AMD Ryzen 5000, 4000 et 3000,

- Support PCIe 4.0,

- Conception de phase d'alimentation 12+2 DrMOS et PCB à 6 couches,

- Connectivité sans fil Intel Wi-Fi 6E et Bluetooth V5.2,

- Deux connecteurs M.2 pour les périphériques de stockage,

- Supporte des vitesses d'overclocking de la mémoire jusqu'à 4733 MHz et XMP,

- Audio haute définition à 8 canaux,

- Couvercle métallique assorti aux boîtiers de la série H de NZXT.



La N7 B550 comprend les principales caractéristiques de notre contrôleur RVB et de notre contrôleur de ventilateur, permettant un contrôle intuitif de quatre canaux d'éclairage RVB et de sept canaux de ventilateur via le CAM de NZXT. Les accessoires d'éclairage de tous les fabricants sont pris en charge le couvercle métallique est disponible en blanc ou en noir pour un look homogène qui se fond dans le fond de n'importe quel boîtier de la série H de NZXT pour une esthétique épurée.



La N7 B550 dispose des dernières normes sans fil telles que la connectivité WiFi 6E et utilise tous les couloirs PCI express disponibles du CPU et du chipset. La disposition du N7 simplifie l'installation grâce à un bouclier d'E/S arrière intégré et à des connecteurs placés de manière optimale pour faciliter la configuration.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Elle sera bientôt disponible.



Le prix est de : 229 Dollars.



NZXT