Alphacool dévoile le Eisblock Aurora Acetal GPX-A Water Block pour AMD Big Navi.



Lors du développement du bloc GPU de la carte graphique Eisblock Aurora RADEON RX 6800/6900/XT, nous avons voulu augmenter encore les performances. La première étape a consisté à rapprocher le refroidisseur des différents composants en réduisant les coussinets thermiques à une épaisseur de 1 mm.















Ensuite, nous avons réduit l'épaisseur du bloc de cuivre nickelé. Au lieu de 7 mm, il ne fait plus que 5,5 mm d'épaisseur. Le flux d'eau à l'intérieur du refroidisseur a également été optimisé. Tous les composants importants, tels que les transformateurs de tension et la mémoire, sont désormais nettement mieux et plus efficacement refroidis par l'eau.



Voici la fiche technique :







Tout cela garantit une augmentation significative des performances de refroidissement.



TECHPOWERUP