Microsoft teste de nouvelles icônes système colorées pour Windows 10.

Microsoft teste de nouvelles icônes systèmes colorés pour Windows 10.



Microsoft teste un rafraîchissement de l'interface utilisateur avec une prochaine mise à jour de Windows 10. Diffusé pour être testé avec la version 21343 de l'Insider Preview, le rafraîchissement comprend de nouvelles icônes systèmes dont le design est sensiblement différent de celui que vous avez actuellement.











Les dossiers systèmes (Bureau, Documents, Téléchargements, Images, Musique, etc.) sont désormais dotés d'icônes codées par couleur qui ressemble à quelque chose provenant d'une imitation de l'environnement de bureau Linux de Windows.







Les graphismes des icônes semblent plus simples et cette simplicité a probablement quelque chose à voir avec l'émergence du bureau à distance/du bureau virtuel, où des graphismes plus simples sont plus faciles à utiliser pour la bande passante du réseau, en particulier du côté du serveur VDI. Les icônes systèmes actuels de Windows 10 ont évolué par rapport à celles des versions précédentes de Windows.



