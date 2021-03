TECHPOWERUP nous propose le test de la : Razer DeathAdder V2 Pro.



Fondée en 1998, Razer est une société américaine spécialisée dans les périphériques et les équipements de jeu. L'histoire du DeathAdder remonte à 2006. Près de 15 ans plus tard, Razer lui offre enfin le traitement sans fil avec le V2 Pro. Équipé du capteur Focus+ de Razer, capable d'atteindre 20 000 CPI, le DeathAdder V2 Pro a une autonomie de 70 heures en mode 2,4 GHz à faible latence et de 120 heures en mode Bluetooth longue durée. Les commutateurs optiques de deuxième génération de Razer garantissent l'absence de double-clic tout en maintenant une faible latence.



Les poignées latérales en caoutchouc sont moulées par injection pour une meilleure longévité et une construction légère de 87 g associé à des pieds de souris 100 % PTFE promet une excellente prise en main. De plus, la DeathAdder V2 Pro est entièrement compatible avec le dock de charge Razer Chroma également utilisé pour la Viper Ultimate et la Basilisk Ultimate. L'éclairage RVB de base est inclus, tandis que Razer Synapse propose les options de personnalisation habituelles, ainsi que la prise en charge de la mémoire embarquée.







Voici la fiche technique :







