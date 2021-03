GIGABYTE lance le moniteur KVM Gaming M32Q.



GIGABYTE est heureux d'annoncer l'arrivée d'un nouveau membre dans la gamme de la série M, le moniteur de jeu GIGABYTE M32Q KVM. Le GIGABYTE M32Q est un moniteur de jeu QHD 32" avec panneau SuperSpeed IPS avec un temps de réponse GTG de 1 ms et un taux de rafraîchissement de 165 Hz, overclockable jusqu'à 170 Hz. Il est également doté d'une gamme de couleurs super large de 94% DCI-P3/ 120% sRGB offrant une précision et une cohérence des couleurs exceptionnelles. Le GIGABYTE M32Q est également certifié VESA DisplayHDR400 afin de garantir une superbe qualité visuelle pour les jeux et le divertissement. La fonction KVM vous permet de contrôler plusieurs périphériques via un ensemble clavier, écran et souris.















Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



GIGABYTE M32Q Caractéristiques orientées jeu :



- OSD Sidekick : OSD Sidekick de GIGABYTE vous permet de définir les options d'affichage avec le clavier et la souris, vous offrant ainsi le moyen le plus simple de régler les paramètres du moniteur.

- Aim Stabilizer Sync : Aim Stabilizer Sync permet aux utilisateurs de réduire le flou de mouvement tout en activant la technologie V-Sync, offrant ainsi une vision claire et nette dans les jeux FPS.

- Eagle Eye : Ajustez la taille de l'écran et les rapports de zoom avant afin de faire passer la capacité de visée au niveau supérieur.

- Tableau de bord : Le tableau de bord révèle vos informations matérielles en temps réel, notamment les tensions du processeur, la vitesse d'horloge, les températures, etc. Le plus beau, c'est qu'il ne sera bloqué par aucun jeu.

- Black Equalizer : Cette fonction vous permet d'avoir plus de détails du côté sombre sans surexposer le côté lumineux en même temps.

- Contrôle des couleurs sur 6 axes : Avec l'aide du contrôle à six axes, il est possible de contrôler six couleurs (rouge, vert, bleu, cyan, magenta et jaune) individuellement. Cela vous permet d'afficher plus précisément la gamme de couleurs sur le moniteur.

- Mise à jour automatique : Les utilisateurs peuvent profiter sans effort de la meilleure expérience de jeu grâce aux fonctions que GIGABYTE continue de développer et de mettre à niveau tout en offrant une protection supplémentaire au moniteur.



GIGABYTE M Series











Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



GIGABYTE