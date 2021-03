Le correctif AMD AGESA 1.2.0.1 du BIOS commence à être distribué pour les cartes mères X570 et B550, et corrige les problèmes de compatibilité USB du Ryzen 5000.



Les partenaires d'AMD ont commencé à déployer le firmware BIOS AGESA 1.2.0.1 Patch A pour les cartes mères X570 & B550, offrant une compatibilité améliorée avec les CPU Ryzen 5000 et incluant également des corrections pour les problèmes USB auxquels plusieurs utilisateurs étaient confrontés.







AMD était censé publier son BIOS Firmware AGESA 1.2.0.2 pour résoudre les problèmes de connectivité USB rencontrés par plusieurs utilisateurs. Cependant, il semble que la société ait accéléré la sortie du BIOS Firmware AGESA 1.2.0.1 Patch A qui est actuellement proposé par deux fabricants de cartes mères, MSI et ASRock. Le firmware AGESA 1.2.0.2 BETA BIOS devait également être lancé au début du mois d'avril & il semble que certains fabricants de cartes n'étaient pas vraiment satisfaits du délai nécessaire à la publication d'un correctif pour les problèmes USB intermittents qui ont affecté la plate-forme AMD Ryzen 5000 (X570/B550).



Nous tenons à remercier la communauté ici sur le Subreddit AMD pour son aide avec les journaux et les rapports alors que nous enquêtions sur la connectivité USB intermittente que vous avez soulignée. Grâce à votre aide, nous pensons avoir isolé la cause première et développé une solution qui répond à une série de symptômes signalés, notamment (mais pas exclusivement) : Le décrochage du port USB, le grésillement audio de l'USB 2.0 (par exemple les combos DAC/AMP), et l'exclusion de l'USB/PCIe Gen 4. via r/AMD



Pour l'instant, MSI propose le BIOS Firmware AGESA 1.2.0.1 Patch A sur un total de 7 cartes mères, dont quatre sont basées sur le chipset AMD B550 et trois sur le chipset AMD X570. Il est à noter que le BIOS BETA est actuellement disponible au téléchargement à partir des liens suivants. En plus du BIOS AGESA 1.2.0.1 Patch A, ASRock a également publié le firmware du BIOS AGESA 1.2.0.0 pour sa gamme de cartes mères A520.



Cartes mères MSI série 500 avec le firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.1 Patch A :



Si vous rencontrez actuellement des problèmes liés à l'USB sur vos cartes mères X570 et B550, il vous est conseillé de télécharger le dernier firmware BIOS AMD AGESA 1.2.0.1 Patch A pour vos cartes mères respectives et de le mettre à jour. Ne vous inquiétez pas si votre carte mère n'est pas encore listée car d'autres partenaires devraient déployer leurs firmwares BIOS respectifs dans les prochains jours. Il y a aussi le nouveau firmware BIOS AGESA 1.2.0.1 qui est sorti avant celui-ci et qui ajoute le support SAM sur les CPU de bureau Ryzen 3000.



