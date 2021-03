AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 21.3.1 WHQL.







AMD publiait hier les drivers graphiques Radeon Software 21.3.1 qui apportent plusieurs améliorations importantes comme le support du GPU Radeon RX 6700 XT, des APU mobiles Ryzen PRO 5000 Series, de nouvelles extensions Vulkan, de nombreuses corrections de bugs, mais aussi et surtout la compatibilité des fonctions Radeon Boost et Radeon Anti-Lag avec l'API DirectX 12. Malgré toutes ces améliorations et le passage de la branche 20.45 à la branche 20.50 du pilote, AMD considère toujours ces drivers comme l'édition 2020 et pas encore l'édition 2021.







Pour annoncer la sortie de cette mise à jour, AMD a publié un post sur son blog où sont reprises toutes ces informations, mais on y apprend également en toute fin d'article qu'un autre changement a été effectué et celui-ci n'est bizarrement pas détaillé dans les notes de version du pilote. D'après AMD, ces drivers Radeon Software 21.3.1 marquent en effet le retour de la fonctionnalité Frame Rate Target Control (FRTC) qui avait disparu des drivers AMD depuis plus d'un an.



C'est en réalité fin 2019 lors de la sortie des premiers drivers Radeon Software Adrenalin 2020 Edition (19.12.2) que la fonction FRTC a disparu en toute discrétion du panneau de configuration sans qu'AMD ne communique jamais sur ce sujet. Le FRTC permet, pour rappel, à l'utilisateur de définir simplement une limite d'images par seconde à ne pas dépasser ce qui réduit les nuisances sonores de la carte graphique, le dégagement de chaleur et la consommation énergétique, car il faut bien reconnaître que dans beaucoup de jeux, il n'est pas utile d'aller au-delà d'un certain niveau de performances. Alors certes, la fonction Radeon Chill permet également d'optimiser l'efficacité énergétique et de limiter les performances lorsqu'il y a peu de mouvements dans un jeu.



D'ailleurs, en spécifiant exactement la même valeur pour les réglages Min FPS et Max FPS de Radeon Chill, on peut même obtenir un résultat assez similaire au Frame Rate Target Control mais cela ne fonctionne pas forcément aussi bien qu'avec ce dernier en particulier, car Radeon Chill n'est pas compatible avec tous les jeux contrairement au FRTC (notamment les jeux UWP) et n'est pas activé en permanence. De plus avec Radeon Chill, le frame rate est beaucoup moins stable qu'avec FRTC.



Bref, de nombreux utilisateurs étaient vraiment déçus depuis tout ce temps de ne plus pouvoir contrôler la fréquence d'images cible avec FRTC. C'est désormais à nouveau possible avec les drivers 20.3.1, mais il aura toutefois fallu un sacré moment à AMD pour entendre les utilisateurs et réintroduire cette possibilité ! Il est aussi dommage qu'AMD n'ait jamais communiqué officiellement sur la disparition du FRTC et que son retour se fasse si discrètement. Mais la bonne nouvelle est que les GPU Radeon RX 6000 Series bénéficient enfin à leur tour du FRTC.



