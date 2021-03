EVGA nous propose un nouveau boitier d'enregistrement et de streaming : Le XR1 Capture Device.



La EVGA XR1 Capture Device vous permet de partager le monde grâce au mode passthrough 4K - Enregistrez à 1080P/60FPS tout en jouant en 4K/60FPS avec. Elle est également équipée d'un mode passthrough avancé qui vous permet de passer à un taux de rafraîchissement de 144Hz + HDR en appuyant sur un seul bouton. Inutile de vous déconnecter ou de désactiver pour utiliser toutes les capacités de votre écran !























Pour le streamer de jeux vidéo



Capturez et diffusez instantanément chaque instant de chaque victoire de votre jeu :







Pour le travail professionnel



Branchez une caméra afin de configurer une conférence Web, des réunions, des cours ou des séminaires et obtenir une meilleure qualité vidéo :







Pour l'utilisateur expérimenté



Branchez plusieurs cartes EVGA XR1 aux caméras connectées pour une diffusion multi-angle :







Mixeur audio intégré



Contrôlez le volume de votre entrée micro grâce aux commandes intégrées, sans avoir à quitter votre jeu ou à lancer un logiciel !



Conçu pour OBS



L'EVGA XR1 est le PREMIER dispositif certifié pour l'OBS. Logiciel libre et gratuit pour l'enregistrement vidéo et la diffusion en direct. Téléchargez et lancez le streaming en direct rapidement et facilement.



Fonction Plug and Play



Un éclairage RVB et aucune installation de pilote nécessaire. Il suffit de connecter la carte XR1 et de lancer immédiatement le streaming avec OBS.



EVGA XR1 RGB Logiciel







Éclairage RVB entièrement personnalisable avec le logiciel du dispositif de capture EVGA XR1



EVGA XR1 Video



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 199.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



EVGA