Le PC de jeu FRAME R8 Ultimate de 8Pack est maintenant disponible chez Overclockers UK.



La dernière création de 8Pack, le FRAME R8, est désormais disponible chez Overclockers UK. Le FRAME R8 a été conçu en collaboration avec Creative Solutions. Il s'agit du premier PC personnalisé tout AMD de 8Pack qui peut être monté sur un mur. Le 8Pack FRAME R8 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 5900X, overclocké professionnellement à 4,7 GHz, et d'une carte graphique AMD Radeon 6800 XT overclockée à 2650 MHz. Compte tenu de ses composants entièrement AMD, le FRAME R8 arbore la couleur rouge AMD, du liquide de refroidissement Mayhem Fluid aux câbles tressés sur mesure.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Le Frame R8 comprend la mémoire Dark Pro de 32 Go à 3600 MHz propre à 8Pack, qui utilise des disques B de Samsung de première qualité et offre des latences agressives grâce à un réglage personnalisé pour des performances maximales. Les utilisateurs peuvent s'attendre à la même qualité en ce qui concerne le stockage, sous la forme de deux disques NVMe Samsung 980 PRO de 1 To. Cela signifie des temps d'accès ultra-rapides et des temps de chargement minimaux.



Le Frame R8 utilise des blocs d'eau personnalisés EK Water sont une caractéristique essentielle, ainsi que le liquide de refroidissement mélangé exclusif de Mayhems Fluid. CSFG a créé des plaques de distribution personnalisées spécialement conçues pour le Frame R8. De plus, un contrôleur de ventilateur Aquaero 6 LT d'Aqua Computer a été installé, ce qui donne aux utilisateurs un aperçu en temps réel de l'état thermique.











Spécifications :



- PROCESSEUR : CPU AMD Ryzen 5900X, 12 cœurs, overclocké à 4.7GHz,

- GPU : AMD Radeon 6800XT, overclocké à 2650MHz,

- Système d'exploitation : Windows 10 Pro,

- Carte mère : ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero,

- Mémoire : 32 Go 3600MHz 8Pack Team Group Dark Pro,

- Stockage : 2x 1 To SAMSUNG 980 PRO NVME DRIVE,

- Boîtier : Creative Solutions For Gamers : The Crow,

- Waterblock : EK Watercooling personnalisé,

- Liquide de refroidissement à eau : Mayhems Fluid,

- Contrôleur de ventilateur : Aquaero par Aqua Computer,

- BLOC D'ALIMENTATION : ASUS 850W PSU avec des câbles tressés personnalisés,

- Valise de transport : Flight Case personnalisé.



Prix et Disponibilité



Le PC de jeu mural 8Pack FRAME R8 Ultimate est proposé à partir de 9 849 euros, disponible dès maintenant : Cliquez ICI.



VORTEZ