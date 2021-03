Capcom annonce la configuration PC requise pour Resident Evil Village.



Capcom, le fabricant japonais de jeux vidéo, a annoncé aujourd'hui les spécifications requises pour son prochain jeu Resident Evil Village sur PC, nécessaires pour jouer le jeu à certaines résolutions/présélections graphiques. En commençant par les paramètres minimums, Capcom pense à un jeu en 1080p 60 FPS. Pour y parvenir, il faut au moins un processeur Intel Core i5-7500 ou AMD Ryzen 3 1200 associé à 8 Go de RAM.



La spécification minimale exige également un GPU compatible DirectX 12, avec 4 Go de VRAM, comme la NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti ou l'AMD Radeon RX 560. La société note qu'avec cette configuration, le taux de rafraîchissement peut descendre en dessous de 60 FPS en cas de charge importante. Si vous souhaitez utiliser le raytracing, qui est désormais également présent dans le moteur de jeu, vous devez passer à au moins la NVIDIA GeForce RTX 2060 ou l'AMD Radeon RX 6700 XT.







Les spécifications recommandées requièrent bien sûr un matériel beaucoup plus puissant que les spécifications minimales. Si vous voulez profiter d'une expérience stable à 60 FPS en 1080p sans chutes d'images, Capcom recommande un processeur Intel Core i7 8700 ou AMD Ryzen 5 3600, associé à 16 Go de RAM, et un GPU comme une NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5700.



Spécifications Minimales :







Spécifications Recommandées :







Toutefois, si vous souhaitez bénéficier de la fonction de raytracing, il vous faut un meilleur GPU. Pour obtenir une résolution de 4K avec 60 FPS et une fonction de raytracing activée, le GPU doit passer au moins à une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6900 XT.



TWEAKTOWN