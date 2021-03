ANTEC nous propose un nouveau boitier PC : Le P82 Silent.



Le design du P82 Silent est basé sur le concept du minimalisme. Avec un voyant d'allumage LED blanc, une large ventilation à bandes diagonales sur le panneau avant, un bouton de contrôle de la vitesse du ventilateur (High/Stop/Low) et 2 ventilateurs de 120 mm à l'avant et 1 ventilateur de 120 mm à l'arrière, le P82 Silent est prêt à vous aider à construire un système puissant.























Support complet de refroidissement







Avec de nombreuses prises d'air sur le panneau avant, une ventilation par bandes diagonales et 2 ventilateurs de 120 mm à l'avant et 1 ventilateur de 120 mm à l'arrière, le P82 Silent est prêt à vous fournir un refroidissement idéal.



Refroidissement Supporté







Flexibilité optimale







Retirez les plateaux de disques durs 3,5" selon vos besoins et obtenez plus d'espace pour la gestion des câbles.



Le boitier en détail :



Le rack SSD 2,5" mobile peut accueillir 2 x SSD 2,5". Il peut également être installé sur le côté interne ou externe du plateau de la carte mère, selon vos besoins personnels.











Panneaux latéraux insonorisants







Le P82 Silent est équipé de panneaux latéraux insonorisants. Grâce à sa conception sans outils, vous vivrez une meilleure expérience de PC-DIY.



Centré sur l'utilisateur

Conception







Le panneau d'E/S est construit sur le côté gauche et vous offre la meilleure expérience.



Gestion avancée des câbles

Management







Les trous supplémentaires facilitent la gestion des câbles plus facilement.



Les Dimensions :







Voici la fiche technique :













Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 86.95 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



ANTEC