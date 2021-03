COOLER MASTER nous propose un nouveau ventirad CPU : Le MasterAir MA620M.



Le Cooler Master MasterAir MA620M est un superbe ventilateur CPU au design unique et aux performances redoutables. Grâce à son dissipateur aluminium double tour, son ventilateur 120 mm, ses 6 heatpipes et sa surface de contact cuivre, il est capable de refroidir les processeurs les plus puissants.



















MasterAir MA620M



- Dissipateur thermique à double tour avec 6 tubes uniformes,

- Badge d'éclairage,

- Système de montage facile,

- Le nouveau ventilateur SF120R,

- Contrôleur de LED RVB adressable.



Dissipateur thermique à double tour







La combinaison de deux jeux de dissipateurs permet d'obtenir une surface plus grande et mieux répartie. La peinture noire améliore les performances de refroidissement par rayonnement.



Réseau de 6 caloducs







La conductivité thermique améliorée et la disposition uniforme distribuent la chaleur de manière plus homogène sur les dissipateurs.



Système de montage facile







Conception exclusive de montage tout-en-un pour une installation facile.



Le nouveau ventilateur SF120R







Doté d'un circuit intégré silencieux et d'un large éventail de réglages de vitesse, il peut être utilisé pour un fonctionnement silencieux ou réglé avec précision pour une performance de refroidissement maximale.



Contrôleur Led RGB adressable







Le contrôleur de LED RVB adressable câblé permet de personnaliser les couleurs et les effets en appuyant simplement sur un bouton.



BADGE D'ÉCLAIRAGE



Le logo hexagonal Cooler Master et la bande d'éclairage RVB adressable intégrée offrent un effet de lumière unique.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Il est déjà disponible dans les sites E-Commerces.



Le prix est de : 104.95 euros.



COOLER MASTER