Hotfix NVIDIA GeForce 462.07 pour X4 : Foundations.







Comme nous vous l'annoncions, NVIDIA a mis en ligne en ce début de semaine un pilote GeForce correctif visant à corriger le plantage aléatoire du jeu de simulation spatiale X4 : Foundations avec les cartes graphiques GeForce RTX 30 Series (Ampere) et l'API Vulkan. À noter que ce plantage concerne aussi l'extension X4 : Cradle of Humanity et qu'il est conseillé de passer au patch 4.00 du jeu.







Ce hotfix est numéroté 462.07. Il s'agit de l'unique changement dans cette mise à jour. Il se base sur le pilote GeForce Game Reday 461.92 WHQL et contient donc également les améliorations de ce dernier comme le support de Reflex avec le jeu Overwatch et plusieurs corrections de bugs.



Pour rappel, ce hotfix 462.07 devrait être le dernier pilote de la branche R460 puisque nous allons ensuite basculer sur la branche R465. Plusieurs des corrections présentes dans la branche R465 sont déjà connues. Vous pouvez en prendre connaissance dans l'actualité : Liste des bugs connus dans les drivers NVIDIA GeForce 461.92.



Drivers NVIDIA GeForce Hotfix Driver 462.07 WHQL bêta



- Windows 10 64 bits (x64) Standard : Cliquez ICI,

- Windows 10 64 bits (x64) DCH : Cliquez ICI.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



