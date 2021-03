ASUS nous propose un nouvel écran PC : Le ROG Strix XG43UQ.















Gaming ultrarapide avec la HDMI 2.1







La connexion HDMI 2.1 vous offre une expérience de jeu à couper le souffle sur les toutes dernières consoles compatibles afin que vous puissiez profiter de tous les avantages d'une résolution 4K Ultra HD avec une fréquence de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz.



Gameplay nouvelle génération



Le gameplay gagne en intensité lorsque vous le lancez directement sur votre PC muni de l'une des toutes dernières cartes graphiques, le ROG Strix XG43UQ pouvant alors afficher une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz en plus de la résolution 4K. La technologie Display Stream Compression (DSC) fait passer le 4K sur une seule connexion DisplayPort 1.4 en compressant puis en décompressant chaque image pour que le moniteur ne subisse aucune perte visuelle.



TECHNOLOGIE GAMEFAST INPUT







La technologie GameFast Input réduit l'Input Lag, c'est-à-dire le retard d'affichage de vos jeux afin que vous restiez synchronisé avec l'action en temps réel !



Fréquence de rafraîchissement ultrarapide de 144 Hz et temps de réponse (MPRT) de 1 ms







Qu'il s'agisse d'un jeu FPS rapide ou d'un jeu de stratégie en temps réel, l'affichage est ultra fluide à 144 Hz avec un temps de réponse (MPRT) de seulement 1 ms !



AMD FREESYNC PREMIUM PRO POUR PLUS DE FLUIDITÉ







La technologie FreeSync Premium Pro aide le ROG Strix XG43UQ à afficher des images ultra fluides à faible à latence, profitant d'une luminosité rehausse et de meilleurs contrastes. Qu'ils s'agissent de contenus standards ou HDR, cette technologie réalise un traitement des latences pour éliminer le retard d'affichage typiquement associé aux contenus HDR.



PICTURE-IN-PICTURE ET PICTURE-BY-PICTURE















Le ROG Strix XG43UQ supporte deux modes : avec le Picture-in-Picture (PiP) l'écran se divise en deux parties : l'écran principal ainsi qu'une fenêtre minimisée pour continuer par exemple à visionner une vidéo tout en commençant une autre tâche. Le Picture-by-Picture divise l'écran en deux pour afficher les contenus de deux sources différentes, simultanément.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Pas de prix ni de date pour le moment.



ASUS ROG STRIX