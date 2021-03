Le refroidisseur de CPU Dynatron A38 pour Ryzen TR prend en charge un refroidissement jusqu'à TDP 280W.



Dynatron a annoncé un refroidisseur de CPU à profil bas "A38" correspondant au Socket sTRX4/TR4/SP3 pour Ryzen threadripper, ce chiot a une valeur de refroidissement de près de 300 Watts.



















Le refroidisseur est évidemment destiné aux serveurs, celui-ci a une hauteur de 2U. et est censé supporter jusqu'à TDP280W, et peut faire fonctionner toutes les séries EPYC/Ryzen Treadripper actuelles. Le dissipateur thermique est en aluminium et quatre caloducs en cuivre sont montés sur la partie en contact avec le CPU par la méthode du contact direct. Le ventilateur de refroidissement est combiné avec un ventilateur de 60 mm de diamètre qui utilise des roulements à 2 billes avec une excellente durabilité. La vitesse du ventilateur est de 2 300 ± 10% tr/min (11,91CFM/25,8dBA/1,48mmH2O/0,84W) à 20% et de 5 400 ± 10% tr/min (28,38CFM/44,4dBA/7,54mmH2O/2,76W) à 50%. À 100%, la vitesse est de 11 000 tr/min ± 10% (58.31CFM/59.8dBA/28.8mmH2O/18.0W).



La taille du corps principal est de 119 mm de largeur, 79 mm de profondeur, 65,0 mm de hauteur et son poids est de 450 g. La graisse thermique "Shin-Etsu 7762" a déjà été appliquée sur la base de réception de la chaleur.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



