DEEPCOOL nous propose un nouveau boitier PC : Le MATREXX 40 3FS.































Micro-ATX essentiel



Le boîtier MATREXX 40 3FS Micro-ATX offre une valeur énorme dans un châssis minuscule avec un support de refroidissement impressionnant pour un flux d'air maximal, trois ventilateurs à LED tricolores et un panneau en verre trempé solide.



Importante capacité de refroidissement



Avec la prise en charge de six ventilateurs de 120 mm ou de quatre ventilateurs de 140 mm et de radiateurs jusqu'à 280 mm installés sur le dessus ou à l'avant, le MATREXX 40 3FS offre de nombreuses configurations de refroidissement.



Trois ventilateurs à LED tricolores



Trois ventilateurs de 120 mm sont préinstallés dans le MATREXX 40 3FS, deux à l'avant et un à l'arrière. Les ventilateurs sont éclairés par une combinaison prédéfinie de LED tricolores. Il suffit de brancher l'alimentation et de profiter de l'expérience visuelle.



Meilleure circulation de l'air



Les panneaux maillés avant et supérieurs assurent une ventilation optimale pour faire circuler de grandes quantités d'air dans le boîtier.



Panneau latéral en verre trempé



Améliorez la qualité de votre construction avec un panneau en verre trempé bord à bord.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'information : Cliquez ICI.



Pas de date pour le moment.



Le prix sera de : 47.90 euros.



DEEPCOOL