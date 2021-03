Arctic triple la période de garantie pour les refroidisseurs Liquid Freezer II.



À partir d'aujourd'hui, tous les refroidisseurs d'eau de la série Liquid Freezer II bénéficieront d'une garantie de six ans à compter de la date d'achat. Cette extension de garantie s'applique également rétroactivement à tous les refroidisseurs LF II qui ont déjà été achetés.















Des performances de refroidissement exceptionnelles grâce au refroidissement liquide sans la complexité des refroidisseurs d'eau pour CPU classiques : depuis son arrivée sur le marché, notre série tout-en-un Liquid Freezer II a conquis les amateurs de matériel et les critiques techniques indépendantes du monde entier. Après avoir reçu de nombreuses récompenses pour ses performances, son prix et ses temps d'arrêt, le Liquid Freezer II, avec l'extension de sa garantie à 6 ans, établit désormais les normes les plus élevées en termes de durée de garantie.



La haute qualité des composants intégrés ainsi que les excellents résultats de nos tests à long terme nous donnent l'assurance que la série de refroidisseurs d'eau haut de gamme, en plus de leurs solides performances, sont également exceptionnels en termes de qualité et de fiabilité.



Nous sommes heureux de partager cette assurance avec nos clients.



