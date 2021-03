be quiet!, leader sur le marché allemand des alimentations PC depuis 2007*, présente le Silent Loop 2, son nouveau système de watercooling all-in-one. Au cœur de cette puissante solution de refroidissement se trouve une pompe de haute qualité bénéficiant d'une isolation spécifique. La conception à trois chambres et l'utilisation répétée de matériaux isolants éliminent efficacement la plupart des vibrations et des turbulences qui se produisent typiquement dans la pompe, réduisant ainsi nettement le bruit en fonctionnement. Les ventilateurs haute vitesse Silent Wings 3 inclus garantissent de faibles niveaux de bruit pour des performances élevées. be quiet! a de plus équipé le Silent Loop 2 d'une large surface de contact afin que même les processeurs munis d'un imposant dissipateur soient efficacement refroidis.

L'utilisateur peut contrôler le débit de la pompe en ajustant la tension entre 9 et 12 volts. L’ajout d'un éclairage ARGB, discret, sur le dessus en aluminium du groupe motopompe est une première pour be quiet!. L'éclairage peut être ajusté individuellement, grâce au contrôleur inclus, ou encore via le connecteur ARGB 5V de la carte mère. Le logo be quiet! est illuminé séparément via des LED blanches, lesquelles peuvent également être désactivées si désiré. On retrouve, à l'intérieur de la surface de refroidissement en cuivre nickelé, plus de 120 micro-ailettes. Il en résulte une très grande surface de contact qui permet un transfert efficace de la chaleur par le biais du liquide circulant dans le système. C’est dans cette optique que la pompe bénéficie d’un puissant et silencieux moteur 6 pôles à trois phases.

Le Silent Loop 2 de be quiet! se décline avec des radiateurs d'une dimension de 120, 240, 280 et 360 millimètres en longueur. Equipé d'un maximum de trois ventilateurs Silent Wings 3 à haute vitesse, lesquels ont un diamètre de 120 ou 140 millimètres, le radiateur est rapidement refroidi. Les ventilateurs PWM de haute qualité sont dotés d'un roulement à fluide dynamique résistant et durable. Ils sont propulsés par un moteur 6 pôles et bénéficient de pales optimisées pour le flux d'air en vue de garantir une pression statique élevée ainsi qu'un fonctionnement fluide. Ainsi, le Silent Loop 2 est non seulement le premier kit watercooling ARGB de be quiet!, mais aussi le plus puissant à ce jour.

La plupart des kits watercooling tout-en-un sont des systèmes fermés qui ne permettent pas le renouvellement du liquide. Afin d’améliorer la longévité du Silent Loop 2, be quiet! a intégré au radiateur un goulot de remplissage facile d’accès Une bouteille de liquide de refroidissement est également incluse dans la boîte. Le Silent Loop 2 convient à l’ensemble des sockets. Un kit de montage pour les processeurs sTRX4 sera disponible séparément à partir de juin 2021.



Le Silent Loop 2 de be quiet! sera proposé à la vente à partir du 6 avril prochain. Les prix de vente recommandés sont de 99 euros pour le modèle 120 mm, 129 euros pour le modèle 240 mm, 139 euros pour la version 280 mm et enfin 159 euros pour le 360 mm.