Aujourd'hui, nous examinons un refroidisseur AIO de G.Skill : le Enki 360. C'est un début pour cette marque dans ce secteur, tout comme avec Lian Li en juillet 20. Quant au nom, Enki est l'ancien dieu sumérien de l'eau, ce n'est donc pas une mauvaise idée pour ce genre de produit. Nous avons reçu une variante de 360 mm de ce LCS, mais il existe également une version de 240 mm et une autre de 280 mm, au cas où votre châssis ne peut pas accueillir le plus grand (sans jeu de mots) ou si vous avez un budget plus serré. Le G.Skill Enki 360 utilise la formule All-in-One (oui, il y a beaucoup de ces produits de nos jours), donc vous avez le radiateur, la pompe et les ventilateurs (3 x 120 mm) couplés en un seul circuit fermé. Les trois ventilateurs PWM (non-RGB, avec 9 pales) peuvent déplacer jusqu'à 93,5 pieds cubes d'air par minute à des vitesses allant jusqu'à 2 100 RPM. Les tubes utilisés sont de 8 mm (diamètre intérieur) et sont manchonnés.







Le couvercle de la pompe est éclairé par des LED A-RGB dans les trois versions, tandis que les ventilateurs restent éteints. L'Enki 360 est compatible avec tous les principaux systèmes RVB des cartes mères, tels qu’ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion, MSI Mystic Light et ASRock Polychrome Sync.



L'ENKI AIO est également compatible avec la plupart des sockets CPU courants, tels que :



- Intel Socket 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066.

- AMD Socket AM4, AM3+, AM3, AM2, FM2+, FM2, FM1.





Il y a aussi un set AMD TR4 pour le matériel de montage - bien que la page du produit ne mentionne pas la compatibilité TR4 parce que le refroidisseur ne couvre que partiellement ces énormes CPUs.







Qu'est-ce qui pourrait le faire sortir du lot des produits similaires ? Eh bien, la série ENKI de refroidisseurs de liquide AIO dispose d'une conception de tuyauterie de radiateur à haute densité. G.Skill affirme qu'il est plus dense par rapport aux "radiateurs typiques", les modèles de 360 mm et 240 mm utilisant 3 à 4 fois plus de tuyaux de radiateur, et la version de 280 mm utilisant 6 fois plus de tuyaux de radiateur. Autre chose - des micro-ailettes en forme d'escalier ont été utilisées pour guider le flux d'entrée et de sortie du liquide de refroidissement de manière optimale et pour éliminer les zones mortes afin d'assurer un transfert de chaleur efficace entre la plaque froide en cuivre et le liquide de refroidissement. Autre chose : afin d'obtenir le meilleur contact possible avec le processeur, une plaque froide convexe personnalisée a été utilisée pour optimiser le transfert de chaleur du processeur vers le liquide de refroidissement. La forme convexe minimise la distance de déplacement de la chaleur de l'IHS du CPU à travers la pâte thermique jusqu'à la plaque froide en cuivre solide, ce qui maximise l'effet de refroidissement de ce AIO.







La dernière chose (fortement soulignée par le fabricant) est le tube inclus de pâte thermique de qualité serveur conçu pour une faible résistance thermique afin d'améliorer la conductivité thermique et le transfert de chaleur du CPU vers le refroidisseur AIO. Quelles seront ses performances ? Nous allons vérifier cela aussi. Le MSRP est de 179,99 USD pour la version 360 mm (et 149,99 USD pour 280 mm, 129,99 USD pour 240 mm), et vous bénéficiez de 5 ans de garantie. Maintenant, voyons ce que cet AIO a à offrir. Un petit rappel : nous vous montrerons également les résultats d'un AMD Ryzen 7 3700X, ainsi que du Intel Core i9 9900K.



